Luis Ramos se proyecta al Perú vs Colombia por Eliminatorias 2026: “Sería muy lindo si me toca marcarle”

El delantero trujillano se ha marcado el propósito de marcarle una diana a Colombia. | VIDEO: Leonel Cerrudo

Luis Ramos tiene la mente ya puesta en la próxima presentación de Perú en las Eliminatorias CONMEBOL 2026. Por la jornada 15° del circuito mundialista, la ‘Bicolor’ se medirá contra Colombia, en la siempre calurosa y asfixiante ciudad de Barranquilla.

Aunque no ha sido revelada la lista oficial del entrenador interino Óscar Ibáñez, se prevé que el ‘Tanque’ sea llamado para la nueva fecha doble. Eso sí, lo único que faltaría saber es bajo qué condición llegaría: si como titular o revulsivo.

Luis Ramos busca afianzarse en América de Cali para tener más oportunidades en la selección peruana. Crédito: Instagram

En cualquier caso, Ramos prefiere ignorar eso y meterse de lleno al duelo de declaraciones en la antesala. Durante una conferencia de prensa de América de Cali, frente a varios medios de comunicación, dio a conocer su comodidad en el nuevo suelo al tiempo que señaló que su meta será anotarle una diana con Perú.

“Estoy muy agradecido con el país. Estoy muy feliz de estar aquí en Colombia, en Cali. Me han tratado de la mejor manera desde que he llegado. Me he sentido muy a gusto al igual que mi familia. Pero, obviamente, si me toca representar a Perú sería un honor y sería muy lindo marcarle a Colombia. Esperemos poder salir victoriosos de ese partido”, señaló.

El delantero peruano abrió el marcador con potente remate cruzado. (Video: ESPN)

Ramos, la última alternativa

A Luis Ramos se le comenzaron a caer los goles de los bolsillos cuando defendió la camiseta de Cusco FC en la temporada pasada. Frente al momento delicado de la ofensiva de la ‘Blanquirroja‘, el entrenador Jorge Fossati apostó por el joven delantero trujillano para que ocupase un espacio en su nómina.

El debut del ‘Tanque’ fue muy pronto. Hizo su ingreso en los minutos finales del envite contra Uruguay, en el estadio Nacional de Lima. El estreno fue inolvidable, porque la selección nacional se quedó con la victoria con un gol agónico de Miguel Araujo. Finalizado el enfrentamiento, Ramos se arrodilló en el campo para agradecerle a Dios por su aparición.

Luis Ramos, jugador de Cusco FC, debutó con la selección peruana ante Uruguay por Eliminatorias 2026.

“Me siento muy feliz de estar en la selección. He trabajado con esfuerzo para llegar aquí. Desde que estuve en Copa Perú y Liga 2 sabía que podía llegar a vestir la camiseta de mi país, el mensaje que les puedo dar a los más chicos es que persigan sus sueños. Aportaré a la Bicolor desde donde me toque estar, lucharé por ganarme un lugar”, comentó.

Con las reapariciones de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, Ramos Leiva ha pasado a ser la 3era alternativa en la consideración de Perú. Eso, sin embargo, le da completamente igual al ariete, dado que su propósito será luchar contra quien se le presente en el camino para así asentarse. Ese, por lo menos, ha sido su recorrido en su trayectoria.

El Tanque anotó contra Deportiva Pereira, en el estadio Pascual Guerrero. | VIDEO: Win Sports