Golazo de Paolo Guerrero con exquisita definición en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2025

GOL Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Boys | GOLPERU

Alianza Lima se medía en condición de visitante frente a Sport Boys en un duelo válido por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Desde el principio, los ‘blanquiazules’ parecían demostrar mejores condiciones para romper la paridad, aunque no llegaron a tener profundidad, por lo que el juego se disputó en la mitad de la cancha, con apenas chances claras de parte de ambos equipos. En eso, apareció Paolo Guerrero, que recién había ingresado, para romper el marcador con una exquisita definición.

Esta acción se llevó a cabo a los 69 minutos de la contienda. Justo cuando el trámite no se inclinaba para ningún lado, el técnico ‘íntimo’, Néstor Gorosito, optó por realizar algunos cambios. Hernán Barcos, Pablo Ceppelini y Bassco Soyer dejaron el campo por el ‘Depredador’, Jhamir D’Arrigo y Piero Cari.

Y entre las primeras imágenes que protagonizó el exdelantero de Hamburgo fue un reclamo contra el juez de línea por un saque lateral a favor de su equipo que fue invalidado. De pronto, los ‘porteños’ empezaron una jugada desde el fondo. Sebastián Aranda jugó con Rodrigo Colombo. El zaguero argentino metió un pase vertical para Carlos López.

El exfutbolista de Los Chankas recibió una falta de Miguel Trauco en la mitad de la cancha. Hernán Da Campo intentó jugar rápido, aunque el árbitro Sebastián Lozano detuvo el cotejo hasta que el jugador de Sport Boys se levante.

El mismo Colombo cobró el balón parado y le dio un pase a Da Campo, que no se perfiló bien y perdió el esférico tras un quite de Cari. El volante de 17 años avanzó unos metros y descargó rápido con un Paolo Guerrero que se abrió por la izquierda y, tan pronto tomó el balón, definió con un disparo rasante que el portero Steven Rivadeneyra no pudo evitar, lo que desató la algarabía de los hinchas de Alianza Lima en el Estadio Nacional de Lima.

La exquisita definición de Paolo Guerrero para su gol en Alianza Lima vs Sport Boys. - captura: GOLPERU

Sin duda, una acción de mucha astucia de parte del joven Piero Cari, que luego tuvo la inteligencia y temple para asistir a Paolo Guerrero. Por más que Hansell Riojas trató de bloquear el disparo del experimentado goleador con una barrida, la pelota ya había cruzado la línea de la valla rival.

Goles de Paolo Guerrero en Alianza Lima en 2025

Con esta anotación, el nacido en Chorrillos alcanzó las cinco dianas en ocho encuentros con la escuadra ‘victoriana’ en el Torneo Apertura en la vigente temporada. Anteriormente, le convirtió a Deportivo Garcilaso, Ayacucho FC, Sporting Cristal y Juan Pablo II.

Eso no es todo, ya que en la Copa Libertadores también ha podido dejar su sello: en nueve partidos, hizo dos anotaciones (ambas a Talleres de Córdoba en Matute).

El delantero colgó al portero rival tras error de la defensa 'celeste'. (Video: L1MAX)

En 2025, la competencia por el ataque en Alianza Lima ha sido intercalado entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos. De hecho, en un inicio, ‘Pipo’ Gorosito le dio la Copa Libertadores al ‘Pirata’ y la Liga 1 al delantero de la selección peruana; aunque una lesión del argentino trastocó los planes y el DT ha optado por dosificar a ambos artilleros, considerando la veteranía y la disputa en ambas competiciones.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se enfrentará a Libertad de Paraguay el martes 27 de mayo a las 17:00 (horas de Perú) en el Estadio Tigo La Huerta de Asunción, en un partido crucial por la última fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2025. Este encuentro definirá el futuro internacional del equipo dirigido por Néstor Gorosito, ya que actualmente se encuentra en la cuarta posición del grupo con 4 puntos, empatado con Talleres pero con una diferencia de goles desfavorable. Los paraguayos, por su parte, suman 8 unidades y buscan asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo.

El conjunto ‘aliancista’ necesita una victoria en suelo ‘guaraní’ para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la Copa Sudamericana por el tercer lugar, dependiendo de otros resultados.