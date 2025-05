Rodrigo Vilca dejó tajante respuesta sobre posibilidad de llegar a Alianza Lima tras buena campaña con Atlético Grau en Liga 1 2025

El volante peruano podría llegar a Matute para la segunda parte del año. (Video: Jax Latin Media)

El talentoso mediocampista de Atlético Grau, Rodrigo Vilca, continúa demostrando un alto nivel con el conjunto piurano, convirtiéndose en una de las piezas clave del equipo dirigido por Ángel Comizzo. Su rendimiento no ha pasado desapercibido, y ya se especula que importantes clubes del fútbol peruano estarían interesados en contar con sus servicios de cara al Torneo Clausura 2025. Entre los rumores, el nombre de Alianza Lima aparece como una de las posibles opciones.

Atlético Grau viene de conseguir un empate valioso ante Melgar en la siempre complicada altura de Arequipa. El encuentro, disputado en el estadio de la UNSA, terminó 1-1 gracias a un gol agónico de Raúl Ruidíaz, quien anotó de penal en los minutos finales del cotejo. Tras el compromiso, Vilca expresó las dificultades que enfrentaron durante el partido debido a las condiciones geográficas.

“El partido ante Melgar un poco complicado por la altura, queríamos llevarnos los 3 puntos, pero al final al menos nos llevamos un punto a casa”, declaró el futbolista de 26 años en el aeropuerto.

Sobre su rendimiento personal, Vilca también se pronunció, destacando la confianza que le brinda el entrenador Ángel Comizzo y el rol que viene desempeñando en el esquema táctico del equipo. “El profe me da libertad y la confianza, habla mucho conmigo de dónde me siento mejor dentro del campo”, comentó. Actualmente, el estratega lo utiliza como extremo izquierdo o interior ofensivo, posiciones en las que ha logrado marcar diferencias con su habilidad, movilidad y visión de juego.

Rodrigo Vilca confesó su hinchaje por equipo grande

Consultado sobre los rumores que lo vinculan con otros equipos, especialmente con Alianza Lima, el exjugador del Newcastle United no ocultó su cariño por el club ‘blanquiazul‘, aunque dejó en claro que hoy su mente está centrada en Atlético Grau. “Yo soy hincha de Alianza Lima, sería hermoso vestir la camiseta de Alianza algún día, pero hoy me debo a Grau, un gran club y me siento muy bien aquí”, afirmó con sinceridad, dejando abierta la puerta a una futura llegada a La Victoria. Su presente es bueno y solo resta esperar a conocer cuál será el desenlace de esta novela que acaba de iniciar.

Finalmente, Vilca hizo un análisis del presente futbolístico del equipo piurano, reconociendo algunos aspectos a mejorar, pero valorando el apoyo constante de la afición. “Debemos estar más atentos en los goles que nos han hecho, después yo siento que el equipo está muy bien, internacionalmente las cosas no se nos han dado, pero al hincha siempre está alentando y jugar en casa le cuesta a los demás equipos”, sentenció.

Vilca y su discreto paso por Universitario

Antes de convertirse en una de las figuras de Atlético Grau, Rodrigo Vilca vivió una etapa poco recordada en Universitario de Deportes. En la temporada 2022, el volante nacional llegó al club ‘crema’ a préstamo desde el Newcastle United de Inglaterra, generando expectativa por su experiencia internacional y su paso por el fútbol europeo. Su arribo a Ate fue visto como una oportunidad para potenciar el mediocampo estudiantil, pero con el paso de los meses, no logró consolidarse como pieza clave en el esquema del equipo que dirigía Carlos Compagnucci.

A lo largo de ese año, Vilca disputó 22 encuentros oficiales con la camiseta de Universitario, aunque la mayoría ingresando desde el banco de suplentes. No logró ganarse un lugar en el once titular de forma constante, y su rendimiento terminó siendo discreto. Solo pudo marcar un gol y brindar dos asistencias durante toda la campaña, cifras que no cumplieron con las expectativas generadas a su llegada. Su paso por el cuadro ‘merengue’ terminó siendo fugaz y sin mayor trascendencia, antes de buscar nuevas oportunidades para relanzar su carrera.