Alianza Lima presumió hinchaje del papa León XIV con emotiva publicación: “¡Del pueblo para el mundo!"

Sor Margarita Flores confirmó que Robert Prevost es simpatizante del club 'blanquiazul'. (Canal N)

El jueves 8 de mayo, fue un día histórico luego de que se perciba el humo blanco saliendo de la capilla Sixtina. Esta señal confirmaba que había nuevo papa tras el deceso de Francisco. Sin embargo, no se esperaba que su sucesor tenga nacionalidad peruana.

Robert Prevost, oriundo de Estados Unidos pero nacionalizado peruano por allá en el 2015, se convirtió en el Sumo Pontífice. Su amor por la nación incaica -luego de vivir durante más de cuatro décadas en estas tierras- quedó demostrado con su tierno saludo en su primer discurso.

“Si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo” fueron sus palabras desde Roma.

Robert Prevost inició su pontificado con el nombre de León XIV- Créditos: Reuters

De inmediato, los católicos querían saber todo sobre el nuevo papa, inclusive de su hinchaje por un equipo de fútbol, pues se conoció que Francisco era fanático confeso de San Lorenzo. En ese contexto, el nombre del club Alianza Lima saltó a la palestra por una foto en una supuesta cuenta de Facebook.

Alianza Lima presumió el hinchaje del papa León XIV

Este viernes 9 de mayo, Sor Margarita Flores -una de las amigas del papa León XIV- confirmó ese rumor que el nuevo Sumo Pontífice es hincha de Alianza Lima, durante una entrevista con Canal N.

“Yo también me he enterado que es hincha de Alianza, yo no lo he escuchado hablar, pero el padre Fidel sí, porque él era como su mano derecha, en el sentido que lo acompañaba en todo, por lo mismo que él estudió Ciencias de la Comunicación, es titulado, por lo tanto, siempre lo acompañaba en sus viajes, podía escuchar hablar de fútbol como también de Dios”, contó.

Inclusive, Sor Margarita dejó abierta la posibilidad de que el papa León XIV tenga una casaquilla el ‘equipo del pueblo’. “Como hincha, tendrá la camiseta. Los de Alianza primero les dé una bendición muy especial para que encaminan y sigan adelante con ese gran don que les ha dado Dios como jugadores”.

Estas palabras de la amiga de Robert Prevost ha impulsado al club ‘íntimo’ a realizar una emotiva publicación en sus redes sociales, presumiendo su hinchaje. El cuadro de La Victoria realizó una composición gráfica con el nuevo papa y sus simpatizantes.

“¡𝑫𝒆𝒍 𝒑𝒖𝒆𝒃𝒍𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐! 𝑼𝒏𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒇𝒆, 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒇𝒖́𝒕𝒃𝒐𝒍, 𝒑𝒆𝒓𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏. ¡𝑂𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑃𝑎𝑝𝑎 𝐿𝑒𝑜́𝑛 𝑋𝐼𝑉!“, fue lo que publicaron los ‘íntimos’ en sus cuentas oficiales, desatando múltiples de comentarios positivos de sus fanáticos.

Alianza Lima presumió hinchaje del papa León XIV mediante redes sociales.

Reacciones deportivas a la designación de Robert Prevost como el nuevo papa

Por otro lado, diferentes instituciones saludaron el hecho de que el nuevo papa León XIV tenga vínculo con el Perú. Por ejemplo, la Conmebol -máxima organización del fútbol sudamericano- realizó una publicación con el delantero Paolo Guerrero como protagonista.

También, hubo un cruce en redes sociales entre Cienciano y Melgar. El cuadro cusqueño posteó una imagen con el humo rojo en lugar del blanco y el club arequipeño le hizo una aclaración en los comentarios: “El humo es rojo, pero el papa es León”, en referencia a su apelativo.