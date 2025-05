Alianza Lima confirmó la baja de titular indiscutible por dura lesión: se perderá lo que resta del Torneo Apertura y Copa Libertadores 2025

Alianza Lima confirmó la baja de un titular indiscutible por dura lesión: se perdería lo que resta de la Copa Libertadores y Torneo Apertura 2025.

Malas noticias en La Victoria. Una nueva baja se ha confirmado en Alianza Lima y se trata de un titular indiscutible en el once del argentino Néstor Gorosito. El futbolista permanecería alejado de las canchas por varios meses y se perdería lo que resta del Torneo Apertura y la Copa Libertadores 2025.

Se trata de Pablo Lavandeira, quien salió lesionado en el entretiempo de la derrota ante Sao Paulo por la fecha 4 del Grupo D del certamen Conmebol. El mediocampista uruguayo se sintió sobre el final de la primera parte y en el descanso fue reemplazado por el ‘potrillo’ de 17 años, Piero Cari.

La gravedad de la lesión del mediocampista nacionalizado peruano se ha conocido este viernes 9 de mayo mediante un parte médico publicado en redes sociales. ‘Lava’ -como lo conocen- no solo sufrió una dolencia, sino dos, las cuales han generado mucha preocupación en Matute.

“El club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Durante el partido contra Sao Paulo por la fecha 4 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, Pablo Lavandeira sufrió una lesión que le impidió continuar el encuentro. Luego de los exámenes médicos realizados, los resultados arrojaron que nuestro jugador tiene un esguince de tercer grado del ligamento colateral externo y desgarro completo de tendón de bicep femoral en la rodilla izquierda”, se pudo leer.

Los ‘íntimos’, asimismo, señalaron que “brindarán información sobre la evolución y tratamiento en los próximos días”; sin embargo, el periodista deportivo Gerson Cuba de Radio Ovación ha revelado el tiempo aproximado en el que el volante de 34 años estará de baja.

Sería de 4 meses a 6 meses, por lo que se perderá las seis fechas restantes del Torneo Apertura y los dos compromisos de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin duda alguna, representa una ausencia muy sensible en la columna vertebral del ‘equipo del pueblo’.

Alianza Lima no para de sufrir lesiones en este 2025

En las últimas temporadas, las lesiones no han soltado a Alianza Lima. Este 2025 no ha sido la excepción y Néstor Gorosito se las ha ingeniado para sustituir a los jugadores ausentes. El primero en padecer una dolencia fue el flamante refuerzo Fernando Gaibor, que no pudo arrancar el Torneo Apertura con normalidad.

Después, Jean Pierre Archimbaud corrió con la misma suerte al sufrir una fractura durante el cotejo ante Sporting Cristal. Ha pasado dos meses y -a diferencia de Gaibor- no ha podido reaparecer hasta el momento. Es más, se informó que su problema físico se había agravado.

Luego de ‘Chocherita’, Pablo Ceppelini no fue considerado por ‘Pipo’ Gorosito en varios partidos por una sobrecarga muscular. Recién, el mediocampista uruguayo ha vuelto a sumar minutos en la caída ante Cienciano, aunque no puede participar de la Libertadores tras la sanción de Conmebol por racismo.

Finalmente, Alan Cantero también se convirtió en una baja para Alianza Lima y está a punto de volver a trabajar a la par de sus compañeros. Por coincidencia, los lesionados son los flamantes refuerzos de los ‘íntimos’ para esta temporada. Algo que ha generado lamento en la hinchada.

Próximo partido de Alianza Lima

A las ausencias confirmadas -a excepción de Fernando Gaibor- se le sumarán las de Carlos Zambrano y Paolo Guerrero por expulsión para afrontar el partido con Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Luga 1 2025. Este cotejo de Alianza Lima está programado para el sábado 10 de mayo a las 15:30 horas en el estadio Nacional de Lima.