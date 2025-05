Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinal vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025

¿Cómo llega Alianza Lima al partido?

“Yo no encontraba forma de hacer puntos por el ataque, entonces me concentré mucho en los demás. ‘Chabela’, Maeva y todas las centrales estaban metiendo todas las bolas. Me dejó eso tranquila porque, por más que yo no esté en el ataque, mis compañeras están y podemos sacar el resultado todas juntas. Yo no me encontraba en el ataque, y sabía que tenía que enfocarme más en bloquear, sacar, en todos los demás fundamentos”, apuntó Aixa Vigil en conversación con Movistar Deportes.