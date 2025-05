Paola Rivera, armadora mexicana, recordó su difícil adaptación en el Perú tras fichar por Regatas: “Pensé que el DT se había arrepentido”

La jugadora mexicana coincidió en el mismo torneo en el que se lesionó Cristiana Cuba, armadora del cuadro chorrillano. (Video: aquiTVO)

Paola Rivera es una de las jugadoras que más está brillando con Regatas Lima en la presente temporada de la Liga Peruana de Vóley. La armadora mexicana llegó al club chorrillano en medio de una etapa de reestructuración total y ha sabido demostrar de lo que es capaz en más de una oportunidad, llenándose de elogios; sin embargo, al inicio le costó mucho adaptarse.

De hecho, su contratación no fue por un deseo de Horacio Bastit. El entrenador no conocía a la jugadora. Pero, coincidencias de la vida, permitieron que el DT la tenga como opción. En conversación con la periodista Daniella Fernández para el canal ‘aquiTVO‘, Rivera contó todos los detalles de su fichaje por el elenco peruano y reveló que la lesión de Cristina Cuba en la Copa Panamericana 2024 le abrió las puertas del país.

“Llegué al club de una forma muy extraña. Yo juego la Copa Panamericana en León y ahí estaba Perú, tengo entendido que Cristina era la titular en Regatas esta temporada. Yo estaba viendo el juego donde se lastimó, obviamente eso no se le desea a nadie, yo no tenía conocimiento. Como se lesionó, mi entrenador de selección le marcó directamente a Horacio, a quien conoce por un Sudamericano de Clubes, son amigos. Le dijo ‘tengo una armadora aquí’“, narró.

Días antes, Paola Rivera había tenido una charla profunda con Nicola Negro, DT de la escuadra mexicana. El entrenador le recomendó salir de su zona de confort y buscar una oportunidad en el extranjero que le permita seguir creciendo como jugadora. “Me había dicho que tenía que salir, explotar mi potencial para trascender en la selección”, rememoró.

Paola Rivera, de las extranjeras más destacadas de la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: Andina

La armadora mexicana no estaba totalmente convencida de continuar su carrera en el Perú, ya que no quería alejarse de sus familiares. Sin embargo, sus padres la apoyaron y el hecho de que su compatriota Angel Flores también haya sido fichada por Regatas, la motivó a arriesgarse y salir de su país natal. “El entrenador me dijo ‘Angel ya tiene la propuesta de este club, yo sé que tú eres super familiar y que no te quieres separar de tu casa. Aprovecha que Angel tiene esa oportunidad de ir para que vayas también con ella’”, sentenció.

Difícil periodo de adaptación

Tras tomar la decisión de fichar por Regatas, Paola Rivera llegó al Perú en medio de muchas expectativas, pero también con nerviosismo por iniciar esta aventura. La armadora se sumó a las órdenes de Horacio Bastit, que desconocía de ella en un inicio, pero confió en su capacidad. “Horacio me dijo ‘confié en lo que me dijo Nicola, porque sé que es muy buen entrenador’”

A la hora de la verdad, Rivera se topó con una realidad complicada, ya que los entrenamientos en el cuadro chorrillano eran muchos duros de los que acostumbraba. “Yo creo que el profe estaba nervioso, obviamente no sabía lo que venía. Él me dijo que había visto videos míos, pero cuando llegué aquí los primeros días me costaron mucho, porque la preparación física estaba muy fuerte y las piernas me temblaban”, recordó la jugadora.

“Estaba nerviosa, además por el choque de que estaba en otro país. Yo pensaba que Horacio estaba arrepentido, ha de pensar que nunca habré armado en mi vida. Me costó un poquito, pero ya después aprendí a soltar los nervios", agregó.

La armadora mexicana se topó con una realidad distinta a la que esperaba en suelo nacional. (Video: aquiTVO)

El resto es historia. Paola Rivera se ha afianzado como uno de los pilares del plantel actual de Regatas, que ha llegado a la semifinal de la Liga Peruana de Vóley y sueña con la gran final. La mexicana espera ayudar a su equipo a imponerse en la llave contra Universitario de Deportes para tener la oportunidad de disputar el título.