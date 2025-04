Armadora mexicana de Regatas destacó su experiencia en el Perú y puso en duda su continuidad en el club: “Estoy abierta a recibir ofertas”

Paola Rivera destacó su experiencia en el Perú y puso en duda su continuidad en Regatas. Crédito: Instagram

Regatas Lima está a un paso de alcanzar la final de la Liga Peruana de Vóley 2024/25 tras su contundente victoria sobre Universitario de Deportes en el primer enfrentamiento de semifinales. Con un plantel renovado, las chorrillanas han logrado mantener un alto nivel de juego, superando varios altibajos. Aunque no partían como favoritas en la serie contra la ‘U’, han logrado sacar ventaja en el cruce. Paola Rivera, una de las nuevas figuras del equipo, ha sido clave en esta destacada actuación.

La voleibolista mexicana llegó esta temporada al club ‘regatino’ y ha brillado por cuenta propia con destacadas actuaciones en la cancha del Polideportivo de Villa El Salvador, que le han permitido ser MVP en más de una ocasión. A puertas del cierre de campaña, la armadora de 25 años se mostró muy contenta por su desempeño durante su primer año en el país.

En declaraciones para el medio ‘La Cátedra Deportes’, Paola Rivera expresó su emoción por el final de la temporada y afirmó que ha sido una gran experiencia para ella jugar en el campeonato nacional con Regatas Lima. “Ha sido un excelente primer año para mí en la Liga peruana. Estoy muy feliz, muy contenta y más que emocionada por darle hasta que termine”, indicó.

A pesar de su satisfacción con el equipo chorrillano, la armadora mexicana no descartó la posibilidad de cambios en su futuro. En un tono cauteloso, mencionó que aún estaba evaluando sus alternativas para continuar su carrera, aunque no quiso entrar en detalles sobre las ofertas que pudiera recibir. “No sé, estoy viendo mis opciones, no son oficiales, pero igual estoy abierta a recibir todavía ofertas y ver cuál es mi mejor opción”, afirmó.

La armadora de Regatas puso en duda su continuidad en el club, tras destacar en el campeonato. (Video: La Cátedra Deportes)

En esa misma línea, Rivera aclaró que su enfoque actual está en terminar bien la campaña con Regatas, equipo con el que se mostró agradecida. “Me gustaría hablar de eso más adelante, pero quiero ahorita enfocarme en terminar bien esta Liga, terminar bien con el club y encantada con el equipo en el que estoy. La verdad tuve mucha suerte de caer en un equipo tan bonito“, sentenció.

Regatas a un paso de la final de la Liga Peruana de Vóley

En el cierre de la temporada regular, Regatas Lima no inspiró la misma confianza de otros años, tras haber sufrido derrotas inesperadas en el camino, como contra Deportivo Soan o Circolo Sportivo Italiano. Además, perdió varios enfrentamientos con rivales directos por el título. Sin embargo, en la recta final de la competencia, el equipo dirigido por Horacio Bastit lo está haciendo bastante bien y está a una victoria de alcanzar la anhelada final.

En la primera semifinal contra Universitario, el elenco de Chorrillos logró imponerse sin problemas, llevándose el triunfo con un contundente 3-0 (27-25, 25-20, 25-12). Las ‘regatinas’ mostraron superioridad de inicio a fin y no dejaron reaccionar a su rival, que se vio bastante golpeado con el resultado. No obstante, todavía no hay motivo para confiarse.

Regatas enfrentará a Universitario en la revancha de semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2024/25 se están disputando al mejor de tres partidos, por lo que Regatas necesita, como mínimo, dos victorias para asegurar su boleto a la final. Ya logró una en la ida, por lo que espera obtener otro triunfo en la vuelta para conseguir su objetivo y citarse con el ganador del Alianza Lima vs San Martín.

La revancha frente a Universitario se jugará este domingo 4 de mayo en el Polideportivo de Villa El Salvador, de acuerdo a lo programado oficialmente por la Federación Peruana de Vóley (FPV). En caso las ‘pumas’ ganen el duelo, se deberá disputar un ‘extra game’ para definir al clasificado a la última etapa.