Campeonó en Liga 1, fue convocado por Juan Reynoso a la selección y ahora juega en club de expolicías en Copa Perú: el declive de Andy Polar

La carrera de Andy Polar sufrió un revés: pasó de campeonar en la Liga 1 y ser convocado por Juan Reynoso a jugar la Copa Perú con un club de expolicías.

En el Perú -sin duda alguna- abunda el talento, pero la falta de disciplina ha llevado a muchos jugadores perderse en el camino hacia la élite. Uno de ellos es Andy Polar, quien impresionó a todos con su habilidad con el balón y su velocidad por allá en el 2019 cuando conquistó el campeonato nacional con un recién ascendido Deportivo Binacional.

Su nombre comenzó a sonar a la par de las buenas campañas del ‘poderoso del sur’. En 2016, había sido elegido el mejor futbolista Sub 19 de la Copa Perú, pero no fue hasta tres años después que todo su talento explotó en la máxima categoría. Se podría decir decir que Polar creció en conjunto al club de Juliaca. Por algo no permanecieron juntos por ocho temporadas.

En su segunda campaña en la Liga 1, Binacional -con Andy por la banda izquierda- ganó sorpresivamente el Torneo Apertura de la mano de Javier Arce. Otro técnico peruano, como Roberto Mosquera, llegaría para terminar con el trabajo y conseguir el tan ansiado título nacional, venciendo a nada más y menos que Alianza Lima en una final muy disputada (4-3 en el marcador global).

Andy Polar dando la vuelta en Matute con la bandera de Arequipa en sus hombros.

Durante esa campaña, totalizó ocho goles y 14 asistencias en 38 partidos. Esos números han sido los mejores de su carrera y, a la par, le permitieron ser convocado a la selección peruana sub 23 de Nolberto Solano y competir en los Juegos Panamericanos de Lima.

Pese a estar entrenando en la Videna, el técnico de la mayor, Ricardo Gareca no se animó a incluirlo en la lista preliminar para la Copa América, ante los múltiples pedidos de los hinchas y gente vinculada al fútbol. Años más tarde, se reveló que no pasó las pruebas de GPS. Algo vital en el proceso del ‘Tigre’.

Ricardo Gareca no convocó a Andy Polar a la selección peruana, a pesar de entrenar en la Videna con la Sub 23.

Su convocatoria a la selección peruana

Andy Polar tuvo su revancha cuando menos se lo esperaba. El oriundo de la ciudad blanca siguió destacando en Binacional, pero no a la misma dimensión que en el 2019. Su club tampoco lo ayudaba mucho porque no volvió a hacer una campaña similar a la que le permitió lograr el campeonato nacional.

En 2022, Polar registró cinco goles y 8 asistencias, lo que lo llevó a ser llamado por Juan Reynoso para formar parte de un microciclo de la selección peruana, con miras a los partidos ante Bolivia y Paraguay. El habilidoso atacante, como era de esperarse, se mostró muy sorprendido en su vuelta a San Luis.

“Este llamado me toma más maduro y con mucha más confianza por los goles y la continuidad que he tenido en mi club. Estoy muy contento de poder estar acá”, fue lo que dijo aquella vez en conversación con los medios de comunicación.

Andy también señaló que el ‘Cabezón’ Reynoso le dio mucha confianza con su citación. Lastimosamente, el futbolista de Binacional no pudo mostrar todas sus condiciones con la casaquilla ‘blanquirroja’, quedándose a nada del tan anhelado debut con la mayor.

Andy Polar no ha debutado en la selección peruana absoluta hasta el momento.

Su declive y llegada a la Copa Perú

Por casualidades de la vida, la carrera de Andy Polar emergió con la llegada de Deportivo Binacional a Primera División y también comenzó a caer con el descenso del club. En 2023, terminó su contrato y se quedó sin equipo. Sorpresivamente, ningún cuadro de la Liga 1 y Liga 2 lo quiso entre sus filas, a pesar que en la temporada anterior había colaborado en once goles de su elenco.

Su declive fue inevitable. Se le vio jugando en ‘pichangas’, donde protagonizó algunas peleas con sus rivales. Posterior a ello, tuvo que fichar por club de Copa Perú, Nacional FBC de Mollendo, con el cual llegó hasta semifinales, donde cayó eliminado 3-2 ante FC Cajamarca en la definición por penales.

Andy Polar es el nuevo fichaje de Nacional FBC de Mollendo y disputará la Copa Perú 2024

Andy Polar juega en club de expolicías actualmente

El presente de Andy Polar continúa en la Copa Perú. Después de desvincularse de Nacional, el extremo decidió incorporarse a Amigos de la PNP Casimiro Cuadros. Este equipo es de Cayma, Arequipa, y tiene una particular: es de expolicías.

El talento de Polar le ha permitido convertirse en la figura de este cuadro, anotando dobletes y ‘hat-tricks’ y guiándolos hacia el bicampeonato en la Liga de Cayma. Actualmente, comenzarán la etapa provincial del ‘fútbol macho’.

Su próximo partido de Amigos de la PNP será ante FBC Copacabana este jueves 1 mayo en el marco de la celebración del Día del Trabajador. Este cotejo se llevará a cabo en el estadio La Tomilla desde las 12:00 horas.

Andy Polar juega la Copa Perú en un club de expolicías de Arequipa.

Con toda seguridad, Andy Polar es una muestra que las condiciones con el balón no son suficientes para seguir progresando como futbolista y que algunas malas decisiones a veces te llevan a destinos impensados.

La historia de los Amigos de la PNP

Infobae Perú pudo conocer a profundidad la historia del nuevo club de Andy Polar, Amigos de la PNP. De acuerdo a nuestra fuente, esta institución fue fundada por policías en actividad y en retiro el año pasado; sin embargo, esta temporada la vendieron a un grupo de empresarios dedicados a la minería de Cusco, quienes han decidido invertir un fuerte capital en el fútbol. Estas personas pretenden cambiar el nombre en un futuro.