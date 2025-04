Dónde ver Boca Juniors vs River Plate HOY en Perú: canal tv online del clásico por la fecha 15 de la Liga Profesional Argentina 2025

Boca Juniors vs River Plate: el clásico por la Liga Profesional de Argentina 2025

Boca Juniors vs River Plate: el equipo ‘xeneize’ se mide contra el cuadro ’millonario‘, HOY, domingo 27 de abril por una nueva edición del Superclásico por la fecha 15 de la Liga Profesional de Argentina 2025. El compromiso se desarrollará en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Los equipos más grandes que Argentina se enfrentan en situaciones contrarias en cuanto a la actualidad deportiva. Por un lado, River disputa la Copa Libertadores y Boca fue eliminado de todas las competencias internacionales de la temporada. Y por el otro, el ‘azul y oro’ llega en lo más alto de la tabla de posiciones con racha de triunfos, mientras que los de Núñez no consiguen buenos resultados con el técnico Marcelo Gallardo.

El entrenador Fernando Gago confirmó la presencia del peruano Luis Advíncula en la convocatoria para el clásico y tiene casi asegurado su inclusión en el equipo titular por la banda derecha. El ’xeneize’ perdió a su atacante Edinson Cavani, que sufrió una lesión y quedó fuera del partido.

Con 32 puntos, Boca lidera la tabla de posiciones de la zona A con dos puntos de ventaja con Argentinos Juniors que igualó 1-1 con Belgrano, con lo cual podría ampliar la ventaja en la punta en caso consiga un triunfo en su visita a River Plate.

Convocados de Boca Juniors para el clásico

River Plate no tendrá en sus filas a los lesionados Leandro González Pírez, Maximiliano Meza y Paulo Díaz, por lo que el ’Muñeco’ Gallardo deberá de modificar su once. Sin embargo, el DT tomó precauciones y para el duelo por la Conmebol Libertadores ante Independiente del Valle (2-2) en Ecuador mandó un once con muchas variantes.

Los ’millonarios’ solo han logrado un triunfo en sus últimos cinco partidos entre la liga local y la Libertadores. No es su mejor momento y se refleja en la tabla de la zona B en la que se ubica en el cuarto lugar con 25 puntos y a siete de diferencia con el líder, Rosario Central.

Convocados de River Plate para el clásico

Probables alineaciones: Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Rodrigo Aliendro; Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Dónde ver Boca Juniors vs River Plate en Perú

El partido de Boca Juniors ante River Plate por la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina será transmitido en Perú por ESPN, Disney+ y Fanatiz. El territorio argentino se podrá ver también por TNT Sports Premium.

Boca Juniors enfrenta a River Plate en el estadio Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional de Argentina 2025

A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate

El clásico entre Boca Juniors y River Plate se llevará a cabo en el estadio Monumental de Buenos Aires el domingo 27 de abril desde las 13:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos se inicia desde las 14:30. Mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile comenzará a las 15:30 horas.

Últimos enfrentamientos: Boca Juniors vs River Plate

En el más reciente clásico entre Boca y River fue el pasado 21 de setiembre del 2024 por la Liga Argentina en el estadio Alberto José Armando de ‘La Bombonera’. El ’xeneize’ perdió en casa por 1-0 por el gol de Manuel Lanzini (20′) y se quedó con 10 jugadores sobre final por la expulsión de Cristian Lema.

En los otros dos super clásicos de la temporada los resultados fueron dispares. River Plate perdió en el Monumental por 3-2 en abril y en el primer duelo entre ambos del año igualaron 1-1.