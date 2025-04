Universitario oficializó a su refuerzo Laura Grajales: ¿Debutará en la semifinal ida ante Regatas Lima por Liga Peruana de Vóley 2025?

La colombiana viene de disputar la Liga Española. (RMS SPORT VIDEOS)

Confirmado. El viernes 25 de abril, Laura Grajales Pascua fue oficializada por Universitario de Deportes en sus redes sociales como su nuevo refuerzo para afrontar la recta final de la Liga Peruana de Vóley 2025. La colombiana llegó al conjunto ‘merengue’ tras la dura lesión de la brasileña Elis Bento.

La ‘U’ subió varios posts de su flamante voleibolista a sus diferentes plataformas digitales. La ‘cafetera’ se puso la camiseta de su nuevo club y se sacó grandes fotografías. Asimismo, dio sus primeras declaraciones como una ‘puma’ en un video, que posteriormente -sin razón alguna- fue borrado.

Grajales Pascua tiene 22 años, es diestra y viene de jugar la Liga Española con Sayre La Ballena, donde destacó al ubicarse dentro del top 10 de máximas anotadoras. Su posición, como era de esperarse, es punta receptora. Esta será su primera experiencia en el campeonato de voleibol nacional.

Laura Grajales Pascua se convirtió en una 'puma' al fichar por Universitario de Deportes.

¿Debutará ante Regatas Lima en la semifinal ida?

Los hinchas de la ‘U’ se preguntan si Laura Grajales podría disputar la primera semifinal contra Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2025. La respuesta concreta es que sí, debido a que ya llegó el transfer de la atacante colombiana al país. Todo está en regla, pero dependerá del entrenador César Arrese.

Daniella Fernández, periodista de Movistar Deportes que cubre voleibol, dio su punto de vista sobre el posible estreno de Pascua contra el elenco de Chorillos. La reportera explicó que la voleibolista de 22 años podría comenzar en el banco y sumar algunos minutos en este primer cruce, debido a que es muy difícil que se comprenda con sus compañeras en apenas dos entrenamientos.

“Yo creo que la vamos a ver el día sábado en el coliseo, no sé si sea titular, esto no es información, es un palpito, debido al poco tiempo de trabajo que tiene, te marcaba que a veces no es fácil el tiempo, podría arrancar Angélica Bustamante y/o la misma Coraima Gómez, y Laura entrar”, expresó en su programa de Youtube llamado ‘De una’.

Angélica Bustamente -por su gran actuación ante Rebaza Acosta en el segundo duelo por cuartos de final- se postula como la titular para el compromiso ante Regatas. Pero, también está la opción de la capitana Coraima Gómez. Grajales Pascua, por su parte, tendría que esperar su oportunidad desde el banquillo.

Laura Grajales Pascua tuvo su primer entrenamiento con Universitario durante el jueves 24 de abril.

Hora y canal TV de la primera semifinal Universitario vs Regatas

Universitario y Regatas Lima se volverán a ver las caras después de la segunda fase. Este compromiso válido por la semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley está programado para el sábado 26 de abril desde las 19:00 horas (horario local) en el Polideportivo de Villa El Salvador, que lucirá abarrotado luego de agotarse todas las entradas.

Este enfrentamiento -desde todo punto de vista- será muy parejo. Los antecedentes también lo confirman. Y es que durante esta temporada, se midieron en dos oportunidades y se repartieron las victorias. En la primera ocasión, las de Chorrillos ganaron 3-0, mientras que en la segunda, la ‘U’ se impuso 3-2 en el quinto set.

Las 'pumas' ganaron 15 a 7 en el quinto set y se quedaron con la victoria. (Movistar Deportes)

El cuadro dirigido por Horacio Bastit llega con un gran envión anímico tras superar a Deportivo Soan sin mayor problemas. Lo venció 3-1 en el partido de ida y de vuelta. Su capitana Kiara Montes y su punta Emily Zinger son sus principales cartas en el ataque, y de las cuales las ‘pumas’ deberían tomar cuidado.