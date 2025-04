Campeón de Copa Sudamericana con Cienciano lapidó a los refuerzos, al técnico y directiva: “Falta de respeto”

Cienciano igualó 2-2 con Sport Boys el pasado sábado 19 de abril Boys en el estadio Miguel Grau por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 y encadenó su sexto partido sin ganar de manera consecutiva.

El ’papá’ ganó solo 7 de 24 posibles en el certamen local con un triunfo y cuatro empates que lo colocaron en la parte baja de la tabla de posiciones (14°) a un punto de la zona de descenso. En tanto, en la Copa Sudamericana 2025 igualó en sus dos cotejos iniciales ante Atlético Mineiro y Caracas FC. Su siguiente duelo será ante Deportes Iquique.

Palabra de campeón con Cienciano

En ese sentido, el exjugador del club y campeón de la Recopa (2004) y Copa Sudamericana (2003), César Ccahuantico, fue crítico con la situación del club, pese a que en su consideración los refuerzos de la presente campaña fueron acertados. Además, lamentó la contratación de Carlos Desio debido a que abandonó ADT para asumir en el cuadro del Cusco.

“Es muy irregular, siempre Cienciano inicia el año haciendo contrataciones interesantes, con jugadores que ya tienen un nombre ganado en el fútbol peruano o a nivel internacional, pero iniciado el campeonato Cienciano está en los últimos lugares. Es un equipo que deja la sensación de hacer buenos partidos, mejor de visita que de local y al final no termina reflejando eso en el resultado. Se ha cambiado de director técnico, se apuesta bastante por la escuela argentina, han pasado muchos técnicos argentinos y nadie ha dado la talla. Incomoda y se rompe la ética profesional que un técnico como Desio, que venía dirigiendo a ADT, deje a su equipo y acepte la propuesta de Cienciano, son cosas que solamente se ven en nuestro fútbol”, aseguró.

Carlos Desio habló de la presencia de 'Aladino' en el 'papá' tras no contar para Cristian Díaz. (Video: Ernesto Jerónimo Macedo León)

Otra de las cuestiones que trató, el exjugador cusqueño fue la presencia del mediocampista Alfredo Ramúa, señalando que ya no está en su mejor momento deportivo. “Hay muchos jugadores nacionalizados en Cienciano, deportivamente se debería reflejar en resultados, pero a nivel internacional y local Cienciano no viene pasando por un buen momento. Los extranjeros que han llegado no marcan diferencia y hay jugadores como el ’Chapu’ Ramúa que ya había terminado su mejor ciclo en Cusco FC, viene reciclado para Cienciano y en Cienciano no es un jugador determinante que marque diferencia”.

Falta de respeto de Cienciano

La contratación de Carlos Desio presenta una dificultad en su gestión. Debido a que dirigió a ADT en el Torneo Apertura no puede dirigir desde el bando de suplentes a otro club en la Liga 1 hasta el Torneo Clausura. Sin embargo, si está habilitado para la Copa Sudamericana.

La controversia radica en que el técnico Jorge Parihuana asume de forma interina la función de DT durante los partidos oficiales de la Liga 1. No obstante, no fue considerado en el viaje del equipo a Chile para enfrentar a Deportes Iquique por el certamen de Conmebol. Esa situación fue considerada por Ccahuantico como una falta de respeto.

Las postales de Cienciano en la plaza de Iquique.

“Me parece que hay un tema directo con el señor Ludeña, él es el que arma el equipo. Lo más triste es que hace poco cesaron al técnico Díaz, como vino Desio de ADT y no puede dirigir, se pone en cancha a Jorge Parihuana, un cusqueño, que venía trabajando en menores y me parece una falta de respeto que ahora Cienciano viaja a Chile y a Parihuana lo dejan en Cusco, cuando deberían llevarlo porque él va a estar en todos los partidos que quedan en el Apertura, me parece una falta de respeto tremenda. Cienciano es un equipo histórico, muy querido y duele ver en la situación en la que está”, agregó.