DT de Barcelona aseguró que Universitario jugó replegado y cómo generaron peligro en duelo por Copa Libertadores 2025

Universitario de Deportes venció 1-0 a Barcelona SC por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025

Universitario de Deportes logró un triunfo histórico ante Barcelona SC de Ecuador por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2025 y volvió a recuperar buenas sensaciones con la intención de plasmar su clasificación a los octavos de final.

Con gol de Edison Flores, los ‘cremas’ consiguieron sus primeros tres puntos de los nueve en disputa en las primeras jornadas del torneo de Conmebol, y con ello, el cortó una sequía de triunfo en Ecuador de 75 años.

Tras el duelo, el técnico Segundo Castillo, dio cuenta de la intención inicial del cuadro ‘canario’ respecto al ataque con la premisa de quedarse con los puntos de local. “De inicio tratamos de posicionarnos en campos de ellos, encontrar de momento un equipo replegado con línea de 5 que iba a ser difícil para tener mucha libertad. Lo que planificamos era tratar de ser muy agresivos en la ofensiva con nuestros extremos siendo profundos”.

Castillo agregó que sus dirigidos carecieron de profundidad y eso le permitía replegarse a la ‘U’ y defender con cinco jugadores delante del portero. Sin embargo, reconoció que la zona de las bandas era el punto fuerte del equipo visitante con Andy Polo y José Carabalí.

“Sabíamos que la respuesta de ellos iba a ser ante la salida de pelota nuestra tratar de equivocarnos lo menos que podamos porque ellos tienen jugadores muy agresivos en la parte ofensiva, más que todo en los carrileros. Se dio un partido así, en el que nosotros proponíamos el juego, tenencia de pelota y tratar de hacerle daño. Nos faltó ser mucho más agresivos y profundos. Hubo circulación de pelota, sin ser profundos. Eso generaba que se reacomodaran rápido e hicieran la línea de 5. Eso nos faltó”, apuntó el estratega ecuatoriano.

El DT de 42 años no mostró contrario a la idea que tuvieron un mal desempeño, por el contrario, insistió en la tarea defensiva del rival. “No considero que hicimos un mal partido, pero nos faltó ser más agresivos en cuanto a ser más profundos y buscar los espacios que ellos pudieran dejar con un equipo replegado. No fue el resultado que queríamos y toca asimilar. Hay que trabajar. Ya se viene la LigaPro y hay que seguir”.

El extremo puso el 1-0 de cabeza que, dejó parado al portero rival. (Video: ESPN)

En otro momento de la conferencia de prensa, el técnico aseguró que las opciones de clasificar a los octavos de final de la Libertadores siguen intactas. “Evidentemente no estamos en nuestro mejor momento, pero no nos enfoquemos en que dependemos de uno o dos jugadores. Trabajaremos, enfoquémonos en seguirnos fortaleciendo. Igual hay que valorar lo que ha hecho este equipo. Hoy no podemos estar felices, pero no hay que tirar la toalla. Esto se curará con resultados. Mañana a entrenar nuevamente”, concluyó.

Universitario venció a Barcelona SC por primera vez en Guayaquil.

Universitario corto rachas históricas

Tras el pitazo final, el club Universitario reconoció la hazaña de los jugadores y público información histórica respecto a los resultados obtenidos en el pasado y el giro que se registró tras el 1-0 en Guayaquil.

El triunfo significó que Universitario cortó la racha de 55 años sin ganar en Ecuador por la Copa Libertadores. Asimismo, destacaron la victoria luego de 75 años sobre el club Barcelona SC como visitante en la ciudad de Guayaquil. Además, significó el único triunfo oficial en toda la historia de la competición de Conmebol en calidad de visitante ante Barcelona SC y, por último, señalaron el dato que se trata de un triunfo a domicilio en fase de grupos luego 15 años.