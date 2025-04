Oliver Sonne ascendió a Premier League con Burnley, pero no es tomado en cuenta: ¿Lo prestarán o tendrá la oportunidad de su vida?

Panorama de Oliver Sonne en Inglaterra tras lograr el ascenso a Premier League con Burnley.

El defensor peruano Oliver Sonne vive un momento crucial en su carrera futbolística tras el reciente ascenso del Burnley a la Premier League. El club inglés aseguró su retorno a la máxima categoría del fútbol británico con una victoria 2-1 sobre el Sheffield United por la antepenúltima fecha del certamen. Este ascenso podría brindarle al lateral derecho la oportunidad de debutar en una de las ligas más competitivas del mundo, un sueño para muchos futbolistas.

El jugador nacionalizado peruano, de 23 años, llegó al Burnley Football Club en enero de 2025 procedente del Silkeborg IF de Dinamarca, firmando un contrato por cuatro años y medio. Desde su llegada, ha sumado minutos solamente en dos encuentros con el primer equipo, aunque aún no ha logrado consolidarse como titular. El propio Oliver Sonne reconoció recientemente que la competencia dentro del plantel es alta, lo que ha limitado sus oportunidades en esta etapa inicial dentro del fútbol inglés, conocido por su ritmo intenso y exigencias físicas.

El lateral derecho llegó con la consigna de contribuir al ascenso a la Premier League y ha logrado su cometido. Sin embargo, la falta de minutos deja la interrogante sobre si será considerado para disputar la máxima competición del fútbol inglés. Desde su arribo al equipo , Sonne no ha podido consolidarse como pieza clave en el planteamiento del entrenador Scott Parker. No ha completado un partido entero y solo ha sido utilizado como recambio en un par de encuentros; en otros, ni siquiera fue convocado. En total, el defensor ha sumado apenas 23 minutos en la Championship, segunda división inglesa, lo que refleja que aún no ha logrado ganarse la confianza del cuerpo técnico.

La situación de Oliver Sonne se vuelve aún más incierta si se toma en cuenta que, con el ascenso, el Burnley probablemente reforzará su plantel con jugadores de mayor experiencia en la Premier League. Esto podría reducir aún más sus posibilidades de tener continuidad, salvo que aproveche al máximo la pretemporada y convenza al técnico de su potencial.

El ascenso del Burnley Football Club

La reciente victoria de los ’clarets’ sobre el Sheffield United por 2-1, en la jornada 44 de la Championship, concretó el tan ansiado ascenso del Burnley a la Premier League. En la presente temporada 2024/2025, el equipo ha sumado 94 puntos de 132 posibles, una cifra contundente que certifica su regreso a la élite. Burnley comparte el primer lugar con el Leeds United, club que en su momento fue dirigido por Marcelo Bielsa.

El equipo de Oliver Sonne regresa a la Premier League tras una breve estancia en la Championship, ya que solo disputaron una temporada en la segunda división antes de conseguir el ascenso. El club mostró solidez a lo largo del torneo y se perfiló como uno de los candidatos desde las primeras fechas.

El Burnley confirma su regreso a la Premier League para la temporada 2025/26. - Crédito: Sky Sport

¿Cómo llegó Oliver Sonne al Burnley?

Oliver Sonne venía destacando en la Superliga de Dinamarca como uno de los laterales con mayor proyección del torneo. Su club, el Silkeborg IF, le había brindado continuidad desde muy joven, permitiéndole crecer futbolísticamente en un entorno competitivo. En poco tiempo, el defensor se ganó un lugar en el once titular gracias a sus buenas actuaciones, donde exhibía su poderío físico y su capacidad para sumarse al ataque sin descuidar sus labores defensivas.

Sus buenas presentaciones no pasaron desapercibidas fuera de Dinamarca. Equipos de diferentes ligas europeas comenzaron a seguir sus pasos, pero fue el Burnley Football Club quien se adelantó en las negociaciones. El club que buscaba fortalecer su plantilla con jóvenes talentos para pelear el ascenso a la Premier League, vio en Sonne una apuesta interesante por su juventud, su experiencia internacional con la selección peruana y su perfil moderno de lateral.

Su llegada generó expectativa en la afición y en los medios peruanos, que veían en él a un potencial representante en una de las ligas más exigentes del mundo. Sin embargo, su adaptación al fútbol inglés ha sido más compleja de lo esperado y no está teniendo las oportunidades deseadas. Con la Premier League en el horizonte, Sonne deberá aprovechar cada ocasión para demostrar que puede estar a la altura del desafío