Jefferson Farfán lo comparó con Yoshimar Yotún cuando lo vio en Alianza Lima y ahora busca el ascenso en Liga 2: el extraño caso de Miguel Cornejo.

El fútbol, al igual que la vida, está lleno de sorpresas. Un jugador que en sus primeros años muestra un gran potencial y es considerado una promesa con proyección internacional, puede ver cómo su carrera toma un giro inesperado debido a diversas circunstancias. Ese es el caso de Miguel Cornejo, quien en sus inicios en las categorías juveniles de Alianza Lima destacó como una de las grandes promesas del club. Incluso fue elogiado por Jefferson Farfán, quien lo comparó con Yoshimar Yotún. No obstante, hoy en día, el volante se encuentra jugando en la Liga 2 con César Vallejo, lejos de la proyección que alguna vez se le auguró.

El nacido en Pariacoto, Ancash, dio sus inicios en el fútbol en el elenco ‘blanquiazul’ en 2019, y fue considerado en la camada de los nuevos ‘potrillos’ que sacaba el club. A pesar de que no fue un elemento muy utilizado, tuvo varias chances para demostrar sus cualidades, hasta que fue cedido a Unión Huaral en Segunda División

En 2020, año fatídico para el equipo con el descenso que fue salvado en el TAS, Cornejo volvió y contó con mayores oportunidades. No obstante, la crítica situación del plantel hizo que los 2 goles que anotó en 20 partidos fueran innecesarios para el objetivo primordial de la institución.

Miguel Cornejo emergió como una de las promesas de Alianza Lima, donde debutó en Primera División en 2019. - créditos: Foro Aliancista

Miguel Cornejo, la debilidad de Jefferson Farfán

Un año después y asegurada la permanencia en Primera División, Miguel Cornejo fue de los pocos jugadores que continuó en Alianza Lima. Precisamente, esa temporada marcó el retorno al Perú de Jefferson Farfán tras una extensa carrera en el extranjero.

La presencia de la ‘Foquita’ hizo que muchos futbolistas jóvenes se ilusionen en los entrenamientos y partidos de la escuadra ‘íntima’. Sin embargo, el exhombre de Schalke 04 fue el que se asombró con uno de los canteranos. El popular ‘Geniecito’, bautizado así por Jaime Duarte, cautivó los ojos de Farfán, que se pronunció en redes sociales, pese a que solo disputó tres encuentros esa temporada.

Al respecto, el mediocampista se pronunció en conferencia de prensa sobre la influencia que tuvo el exjugador en él. “Me alegra (sus elogios). A Jefferson lo disfrutaba por la televisión en la selección, y no tenía la menor idea que iba a compartir campo con él. Ahora tengo que saber aprovechar. Es una excelente persona y un muy buen profesional. Sé que me va a ayudar mucho”, declaró.

Los elogios de Jefferson Farfán a Miguel Cornejo en Instagram.

Por cuestiones de fútbol, Miguel Cornejo sufrió una grave lesión en la rodilla derecha en abril de 2021, lo que hizo que se pierda lo que restó de esa campaña.

Jefferson Farfán lamentó mucho su dolencia y ausencia en el campo de juego. Pero siempre tuvo en claro que se trataba de un futbolista que tiene el ADN de Alianza Lima y e incluso lo catalogó como el sucesor de Yoshimar Yotún en la selección peruana.

“Miguel Cornejo fue el último, él jugó conmigo. Yo llegué a Alianza Lima y me quedé asombrado con él porque me hacía acordar mucho a Yotún. Se metía entre líneas, salía jugando con la pelota limpia, técnicamente muy buen dotado, con buen recorrido, me encantó”, precisó ‘Jeffry’ en una entrevista para el programa de YouTube ‘Michael y Mauricio’ en agosto de 2024.

La 'Foquita' comparó al joven volante con Yoshimar Yotún y lo señaló como el último talento del cuadro 'blanquiazul'. (Video: Mauricio y Michael)

La lesión causó que Miguel Cornejo se pierda casi todo el curso 2021, aunque volvió para 2022. En aquel año, disputó 21 cotejos y convirtió una anotación, por lo que fue partícipe del bicampeonato nacional de Alianza Lima.

El descenso de Miguel Cornejo tras salir de Alianza Lima

En 2023, hubo cambios en Alianza Lima y una reestructuración en el plantel. Cornejo Loli no logró consolidarse en el primer equipo y salió rumbo a Alianza Atlético, donde sus números mejoraron: 3 goles y 4 asistencias en 21 presentaciones, aunque los problemas físicos volvieron a hacerse presente.

Y al año siguiente, el centrocampista se mudó a Cusco para jugar en Deportivo Garcilaso. En el ‘pedacito de cielo’ se desempeñó en 18 oportunidades, sin lograr el despegue ni el afianzamiento en un equipo.

Para la actual temporada, Miguel Cornejo decidió fichar por César Vallejo, que afronta la Liga 2. Bajo la conducción de José ‘Chemo’ Del Solar, el jugador de 25 años tratará de dar lo mejor de sí mismo y arraigarse de una vez por todas en un equipo que practica el juego de posesión y podría explotar mejor sus virtudes.

Miguel Cornejo buscará el ascenso a la Liga 1 con César Vallejo. - créditos: UCV Club de Fútbol