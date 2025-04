¿Cuándo es el debut de Raúl Ruidíaz en Atlético Grau? Los detalles del regreso de la ‘Pulga’ a la Liga 1 2025.

No cabe duda de que una de las noticias resonantes en lo que va de 2025 es el fichaje de Raúl Ruidíaz por Atlético Grau. Y es que cuando parecía que regresaba a Universitario de Deportes, todo dio un giro de 180° y ahora defenderá al cuadro piurano por las próximas dos temporadas. Sin embargo, existe una gran expectativa por lo que será el debut de la ‘Pulga’, de ahí que en esta nota conocerás todos los detalles de su primer partido en su retorno a la Liga 1.

El elenco ‘albo’ se ubica en el puesto 10 del Torneo Apertura luego de seis partidos, en los que tiene un balance irregular: dos victorias, dos derrotas y dos empates. Por tal motivo, cuenta con ocho puntos, a 10 del líder, Melgar.

No obstante, es importante recalcar que el equipo ‘norteño’ cuenta con un compromiso pendiente: con Universitario de Deportes por la fecha 3. Este se jugaría en junio y en el estadio Nacional de Lima, a falta de confirmación oficial.

Atlético Grau es de los cuatro equipos de la Liga 1 2025 que mayor posesión de la pelota tiene con un 54,3%, según SofaScore. - créditos: Atlético Grau

¿Cuándo es el debut de Raúl Ruidíaz en la Liga 1 2025?

Luego de un par de semanas entrenando con Atlético Grau, el debut de Raúl Ruidíaz en la Liga 1 2025 tiene fecha confirmada. Será el jueves 17 de abril a las 20:00 horas de Perú, y el rival de turno es Alianza Universidad de Huánuco. El estadio designado es el Heraclio Tapia y la transmisión estará a cargo de L1 MAX, al igual que la plataforma de streaming, Liga 1 Play.

El técnico Ángel Comizzo ha empleado un delantero centro de referencia (Tomás Sandoval o Christopher Olivares) con tres mediocampistas detrás, pero también ha optado por utilizar a un jugador con mayor movilidad en esa posición (Aldair Vásquez) y con dos extremos por los costados (incluyendo a la figura Neri Bandiera con 3 tantos). La ‘Pulga’ encaja en los dos modelos de juego y aportará con su experiencia y capacidad anotadora, aunque todavía no se conoce cuál será el esquema que propondrá el DT argentino.

Por lo pronto, el menudo delantero ha dado pistas de su viaje a la ‘ciudad del mejor clima del mundo’ y quedó a la expectativa de tener su reestreno en el campeonato peruano.

Raúl Ruidíaz viajó a Huánuco para enfrentar a Alianza Universidad con Atlético Grau. - créditos: Raúl Ruidíaz

Raúl Ruidíaz sobre su debut en Atlético Grau

En conversación con la prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Raúl Ruidíaz fue consultado por su reencuentro con Ángel Comizzo, y a lo que no dudó en elogiarlo al igual que el plantel de Atlético Grau.

“Sorprendido de la manera cómo entrena Ángel y cómo está el plantel. No he visto un grupo así hace muchos años. Los chicos son una máquina y en estas dos semanas me he puesto a punto. Estoy al 110%, he entrenado de una manera increíble y estoy feliz. Me tomé todo diciembre para descansar; pero enero, febrero y marzo sí he estado entrenando y no me afectó tanto. Pude entrenar a la par con el equipo en una semana”, dijo en primera instancia.

De la misma manera, recordó que habló con el ‘Indio’ sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos y que ha sido factible en el ‘patrimonio de Piura’. “El reencuentro con Ángel fue increíble. Hablamos antes y comentábamos que ‘ojalá la pelotita nos junte de nuevo’, y sucedió así. Estoy muy feliz, he llegado a una institución muy linda”, sostuvo.

Por último, el artillero de 34 años descartó que la altura le afecté y se encuentra listo para debutar con el dorsal ‘99′. ¿La altura? Con lo que entreno con Ángel, no me va a afectar nada”, añadió.

La 'Pulga' también abordó su reencuentro con Ángel Comizzo en el cuadro 'albo'. (Video: Entre Bolas)

Raúl Ruidíaz sobre Fabián Bustos y su frustrado fichaje por Universitario

Otro de los temas que mencionó Raúl Ruidíaz fue su frustrado fichaje por Universitario. En esa línea, solo atinó a agradecer a Fabián Bustos por el esfuerzo que puso en llevarlo a la ‘U’, y que la operación escapó de sus manos. También valoró que la directiva de Atlético Grau hayan puesto de sí mismos para que se concrete su llegada a Piura.