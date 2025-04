Fabián Bustos dijo que la polémica entre Universitario y Raúl Ruidíaz “afectó a todo el plantel” y mencionó a personaje que cortó negociación

El DT argentino contó detalles del no retorno de la 'Pulga' al cuadro 'crema'. (Video: L1 MAX)

La salida de Fabián Bustos de Universitario de Deportes sigue dando de qué hablar en el medio. Y es que se trata de un técnico que se proclamó campeón nacional en 2024, en el centenario de la institución, con varios récords locales. Sin embargo, una de los cuestionamientos fue el armado del plantel con fichajes que no han convencido del todo a los hinchas. De hecho, un nombre que se relacionó mucho a la ‘U’ fue el de Raúl Ruidíaz, pero terminó anclanco en Atlético Grau. En ese sentido, el entrenador argentino admitió que esa polémica afectó a todo el plantel y mencionó a un personaje que cortó la negociación.

“¿Cuánto polarizó la no llegada de Ruidíaz? Muchísimo, y afectó muchísimo a todos. Hablé con él tres veces el año pasado y me di cuenta que era un ganador, que era un jugador exitoso, por eso su muy buena carrera. Lamentablemente, por cosas que no eran de la ‘U’, sino de él, no se pudo lograr tenerlo, porque la ‘U’ iba a hacer el esfuerzo”, fueron sus primeras palabras en diálogo con el programa ‘En Hablemos de Max’.

De la misma manera, aseguró que el principal responsable de que el fichaje no se haya dado fue el representante de la ‘Pulga’, Raúl González.

“Después pasaron otras cosas que se cansaron de decir por todos lados, que no fueron ciertas. La ‘U’ lo llamó, nosotros estábamos convencidos para que se sume. Obviamente que las condiciones eran distintas a mitad del año pasado, y él no las aceptó de entrada, o su representante, no estoy seguro porque no soy quien trabaja en las negociaciones. Pero a mí me dijeron que lo de Raúl no está porque el representante dijo que no se podía llegar a un arreglo”, comentó.

Raúl Ruidíaz dejó Seattle Sounders en 2024 tras conseguir cuatro títulos en seis años y medio. - créditos: AP

A raíz de ello, Fabián Bustos admitió que, en coordinación con la directiva, Universitario viró para otro delantero y optaron por contratar a Diego Churín. “Lamentablemente, el club tomó la decisión, junto con nosotros (Jean Ferrari, Manuel Barreto y Fabián Bustos). Todos vinieron con el aval mío”, señaló.

Justamente, el estratega de 56 años dejó en claro que todos los fichajes fueron determinados por los altos mandos y el comando técnico. “¿Diego Churín? Todos, él vino con nosotros, así como César Inga. Jean, Manuel y yo, así se trabaja en un club serio, organizado, con toda la estructura atrás. Cada uno tiene su gente que apoya, pero la decisión fue nuestra. Hay que ver un montón de cosas: los tiempos, la parte económica, lo que podía cumplir con el plan de viabilidad, etc. Son todas cosas para bien de la ‘U’”, contó.

Ahí fue cuando el menor de los hermanos Bustos dejó en claro que el actual plantel ‘merengue’ quedó afectado por toda la polémica de Raúl Ruidíaz. “Mucha gente, y los entiendo, se tomó de esa parte que no pudo venir Raúl, y empezaron a crear una bola que se hizo muy grande que terminó afectando al plantel”, añadió.

La 'Pulga' contó detalles de por qué no firmó por la 'U' en el centenario y 2025. (Video: La Fe de Cuto)

Raúl Ruidíaz y su fichaje por Atlético Grau

Luego de quedar descartado para Universitario, Raúl Ruidíaz tuvo otras opciones de la Liga 1 para seguir su carrera en Perú, país donde quería quedarse para estar con su familia. Sport Boys y Ayacucho FC sonaron en primera instancia, estando los ‘zorros’ más cerca de hacerse con sus servicios. No obstante, unos detalles en el contrato a última hora hicieron que el menudo delantero desista y se niege a mudarse a la ‘ciudad de las 33 Iglesias’.

Ahí apareció Atlético Grau, que tenía a varios conocidos del atacante dentro de la institución, entre ellos, su extécnico en la ‘U’, Ángel Comizzo, para convencerlo de ir a Piura para potenciar la ofensiva del elenco ‘albo’, donde portará el dorsal ‘99′.

El periodista Gustavo Peralta reveló los pormenores del fallido paso de la 'Pulga' a Ayacucho FC y cómo se dio lo del cuadro 'albo'. (Video: L1 MAX)