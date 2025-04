Mauro Cantoro postuló a Flavio Maestri como nuevo DT de Sporting Cristal tras goleada en Copa Libertadores: “Pudieron ser 9”

Sporting Cristal perdió 3-0 ante Bolívar por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Libertadores 2025

El resultado adverso de Sporting Cristal ante Bolívar por la Copa Libertadores 2025 en el estadio Hernando Siles de La Paz generó una ola de críticas contra el entrenador Guillermo Farré y la dirigencia que encabeza Joel Raffo. Los ‘celestes’ ´perdieron 3-0 el pasado miércoles 9 de abril por la fecha 2 del Grupo G del torneo de Conmebol.

Con cinco derrotas en los últimos seis encuentros, cero puntos en la competencia de clubes internacional y la última posición en la tabla de posiciones de la serie, la salida de Farré parecería un hecho. Sumado a los resultados, se cuestiona el rendimiento del equipo, la conformación del equipo titular y los refuerzos que no marcan la diferencia. Las opiniones también se dirigen a la directiva.

Para el exfutbolista de Universitario, Mauro Cantoro, el club ‘celeste’ pudo sufrir un resultado de escándalo en su visita a Bolivia por parte de la ‘academia’. La superioridad y las ocasiones claras de gol desperdiciadas por los locales durante los 90′ minutos juego pudieron conducir a un resultado abultado. Además, hizo referencia a la calidad de las variantes entre los inicialistas y los suplentes.

“Le pudo haber hecho nueve. Tres palos ¿Y cuántas llegadas? Tres a cero y los comentaristas de la televisión y los que relataban decían que la figura era el arquero Enríquez. Hoy nosotros hablamos de esto, no está bien hablar de los dirigentes, pero cuando le das todas las herramientas a un equipo, a un entrenador, eso parte de la dirigencia. Te la dan, en Argentina te la dan, a ciertos equipos, pero cuando no lo tienes, porque hablamos del ‘9′ de la ‘U’. Para afrontar una competición elite a nivel sudamericano, mínimo tienes que tener una suplente acorde al titular”, afirmó en el programa de YouTube ‘Desmarcados’.

El cuadro 'celeste' cayó 3-0 en La Paz por la fecha 2 del grupo G del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

El reemplazo de Guillermo Farré

Ante una posible salida de Farré del cargo de entrenador del club ‘cervecero’, Cantoro se animó a postular a un exjugador de la institución: Flavio Maestri. Estimó que su capacidad y carácter pude ser de beneficio para el equipo, pese a que todavía no ha destacado en la dirección técnica en la primera división. “Tiene personalidad, conocimiento, no ha tenido oportunidad y es peruano, me gustaría”.

El 'Diamante' habló sobre la continuidad del DT argentino tras goleada ante Bolívar. (Entre Bolas)

La postura de Julio César Uribe

El asesor deportivo de Sporting Cristal, Julio César Uribe, adelantó que, tras la goleada sufrida en La Paz, se agendó una reunión de emergencia para tratar la continuidad de Farré. Para el ‘Diamante’ es el momento de tomar decisiones y cambiar el rumbo del club.

“La preocupación es de todos los que formamos parte de la institución, estamos reuniéndonos con carácter de urgencia para tomar decisiones, las decisiones se informarán en las próximas horas como corresponde. No puedo adelantar, cuando hablo de decisiones, es una posibilidad, decisiones son decisiones y el club está por encima de cualquier persona, eso lo tenemos bastante en cuenta. Hay cosas que son lógicas y no necesitan repetirse, cuando se habla de reunión de urgencia y se tiene que tomar decisiones, cada quien tiene su propia interpretación, tenemos que entender que transformarlo para abrazar lo que es nuestra historia y no alejarnos de ella. Así que tomamos esta situación con el malestar que corresponde, pero con la energía de aquel que sabe que es capaz de más”, concluyó.

Mientras se define el futuro del entrenador de Cristal, el equipo deberá seguir preparándose para afrontar el siguiente partido por la Liga 1 2025 ante Cusco FC el próximo domingo por la fecha 8 del Torneo Apertura. El duelo se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo.