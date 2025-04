¿Christian Cueva se va de Cienciano? DT Cristian Díaz dio tajante respuesta por su ausencia en la Copa Sudamericana 2025

Diego Rebagliati hizo crudo comentario tras la derrota de Universitario vs Independiente del Valle: “Es imposible no pensar en Raúl Ruidíaz” Los ‘cremas’ no pudieron contra el cuadro ecuatoriano y terminaron cayendo por 1-0 en Quito. El equipo de Fabián Bustos no tuvo contundencia y la falta de gol volvió a complicarlos