André Carrillo piensa en grande con Corinthians: “Tenemos un plantel para competir en todos los torneos”

La Culebra realizó un partido total frente a América de Cali, pese a que solo jugó 30' minutos en el Pascual Guerrero. | VIDEO: MeuTimao

André Carrillo ha vuelto a ser crucial con Corinthians en la CONMEBOL Sudamericana 2025. El plantel de Ramón Díaz empezó abajo en el score en su partido contra América de Cali, por la segunda fecha del Grupo, con un zurdazo inatajable concretado por Luis Ramos. Sin embargo, la ’Culebra’ hizo su ingreso en el lance para cambiarlo todo.

A los 62 minutos, el mediocentro peruano entró por José Andrés Martínez con el propósito de darle nuevos aires al equipo. Su impacto fue inmediato. Ubicándose por toda la primera línea hizo jugar a los suyos a partir de su fútbol audaz. Su actuación fue clave como lo reflejan las estadísticas: 01 ocasión de gol, 02 pases decisivos —uno de ellos fundamental para la gestación del gol de la igualada firmada por Mateuzinho— y 88% de pases acertados (14/16).

André Carrillo suma una asistencia en la Sudamericana 2025. - Crédito: AFP

Con esa redonda presentación, Carrillo acudió a la zona mixta del estadio Pascual Guerrero para atender a la prensa brasileña, la cual sin pensarlo demasiado lo eligió como el MVP de la igualada, aunque apenas haya jugado contados minutos. En cualquier caso, el peruano se ha confirmado como un futbolista diferencial en cualquier contexto.

“Esta vez me tocó entrar en el segundo tiempo y ayudar al equipo. De afuera estaba viendo lo que necesitaba el equipo y las fallas que tenía el América de Cali, así que pude aportar [...] Lo que me dijo el profe fue que juegue en el medio y que caiga de sorpresa por las bandas”, partió diciendo.

El '19' hizo lo que quiso en el estadio Pascual Guerrero. | VIDEO: SBT

“Tenemos confianza con el entrenador para saber cuando estamos cansados o cuando no estamos al 100%. No hablo por mi, pero todos los jugadores sienten las mismas cosas. Hay confianza para hablar cuando no estamos bien y de ahí viene la decisión del entrenador”, continuó.

Con esa determinación, la Culebra ha apuntado al éxito en los frentes deportivos, aunque la realidad es un poco compleja en la CONMEBOL Sudamericana 2025: “Con el plantel que tenemos, pienso que podemos competir del mismo nivel en todas las competiciones”.

El beso más especial de André Carrillo en Brasil. - Crédito: Corinthians

Duro camino en Copa Sudamericana

El Corinthians ha tenido un inicio complicado en la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2025. En su debut, perdió 1-2 contra Huracán, el 2 de abril, en la Neo Química Arena, con goles de Matías Coccaro y Andrés Guglielminpietro, mientras que para el local descontó Roni.

Posteriormente, el 8 de abril, empató 1-1 frente al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero; Luis Ramos adelantó al equipo colombiano, y el gol del empate brasileño fue obra de Mateuzinho. El próximo desafío de Corinthians será el enfrentamiento contra Racing de Montevideo, correspondiente a la 3era jornada de la serie.

André Carrillo ha recuperado la alegría de jugar al fútbol con el Timao. - Crédito: Corinthians