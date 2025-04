Alineaciones de Alianza Lima vs Sao Paulo: con cinco cambios, posibles titulares para fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2025

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Sao Paulo por Copa Libertadores 2025.

Alianza Lima se medirá en condición de visitante ante Sao Paulo de Brasil el jueves 10 de abril en un duelo correspondiente a la jornada 2 del grupo D de la Copa Libertadores 2025. El estadio Morumbí será el escenario de un encuentro clave para los ‘blanquiazules’, que buscarán dar el batacazo para hacerse con su primera victoria en el certamen continental. Conoce las formaciones que plantearían los técnicos Néstor Gorosito y Luis Zubeldía.

El elenco ‘íntimo’ viene de empatar en casa ante su clásico rival, Universitario de Deportes, por la Liga 1. No obstante, este resultado no cayó bien en sus hinchas, ya que se dio cuando el equipo iba ganando con el gol de Kevin Quevedo y luego no pudieron sostener el marcador con un hombre menos por la expulsión de Pablo Lavandeira. Ahí apareció José ‘Tunche’ Rivera para marcar la igualdad en Matute.

El empate dejó a los ‘victorianos’ en el cuarto lugar del Torneo Apertura con 13 puntos, a cinco del líder Melgar, que tiene un partido pendiente por jugar. Sin embargo, este estancamiento se ha trasladado el torneo de Conmebol, donde los ‘aliancistas’ sucumbieron en el debut en casa ante Libertad de Paraguay por 1-0.

El cuadro 'blanquiazul' perdió 1-0 ante los paraguayos. (Video: ESPN)

El técnico Néstor Gorosito no contará con su plantel completo para afrontar el choque con Sao Paulo. Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Guillermo Enrique son bajas por suspensión, mientras que Alan Cantero no estará por lesión. Asimismo, Pablo Ceppelini será otro ausente porque fue sancionado por Conmebol por supuesto acto racista en el enfrentamiento contra Boca Juniors en La Bombonera.

Posible alineación de Alianza Lima

Con el duro panorama mencionado líneas arriba, ‘Pipo’ tendrá que hacer reajustes en su típico modelo de juego 4-2-3-1, y probar una oncena casi nueva en donde contará con varios canteranos. Todo un desafío ante un siempre complicado equipo brasileño.

En esa línea, Guillermo Viscarra se pararía bajo los tres palos. En tanto, la retaguardia se renovaría, por lo que los defensas centrales serían Brian Arias, Erick Noriega y Nicolás Amasifuén; teniendo como carrileros a Marco Huamán por derecha y Ricardo Lagos por izquierda.

El centro del campo estaría conformado por Jesús Castillo, que iría acompañado por un Pablo Lavandeira más suelto y con la capacidad de hacer el trabajo de ida y vuelta.

Por los costados, Eryc Castillo y Kevin Quevedo serían los elegidos para ocupar las bandas derecha e izquierda, respectivamente. Mientras que Hernán Barcos sería el encargado de ser el único delantero centro.

Hernán Barcos lleva 4 goles en la Copa Libertadores 2025 y es el máximo goleador. - créditos: Conmebol

Ahora, entre los que estarán en la banca de suplentes a la espera de poder ingresar y marcar la diferencia son Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Miguel Trauco, Jhamir D’Arrigo y la promesa Bassco Soyer, entre otros.

“(Sao Paulo) es un buen equipo que tiene grandes jugadores. Trataremos de hacer lo mejor, confiamos en el equipo. En Libertadores todos los partidos tienes que ir a buscar puntos”, dijo Hernán Barcos para los medios de comunicación previo al viaje a Brasil.

Posible alineación de Sao Paulo

Sao Paulo no atraviesa un presente positivo. En el Campeonato Paulista fue eliminado en semifinales por Palmeiras, mientras que en el Brasileirao empató sus dos partidos (0-0 con Sport Recife y 0-0 con Atlético Mineiro), resultados que lo ubican en el puesto 14 con 2 puntos, a dos de la parte alta.

En tanto, en la Copa Libertadores 2025, el cuadro ‘tricolor’ venció 1-0 a Talleres de Córdoba en Argentina y, con el triunfo de Libertad ante la ‘T’, deberá ganarle a Alianza Lima para recuperar la punta.

No obstante, el DT Luis Zubeldía sufrirá las bajas de tres ‘cracks’ como Lucas Moura, Óscar y Luiz Gustavo. Por ello, intentará hacer respetar la casa mandando el siguiente once titular: Rafael, Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco, Wendell, Alisson, Marcos Antonio, Cedric Soares, Luciano, Ferreirinha y Jonathan Calleri.