Gary Medel acabó con la gestión desastrosa de Ricardo Gareca en Chile: “No queda más ciclo, hay que ver el tema del contrato”

Gary Medel sepulta el proceso de Ricardo Gareca en Chile. - Crédito: AFP

El sentimiento en Chile es unánime: La Roja volverá a ver por televisión una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. La eliminación, prácticamente, está echada en las Clasificatorias Sudamericanas 2026 con un Ricardo Gareca inoperante desde la zona técnica, a quien le exigen que por dignidad dé un paso al costado, aunque este hace caso omiso y prefiere mantenerse en su puesto.

A pesar de que las matemáticas aún aseguran que hay un atisbo de esperanza, el pueblo chileno mira hacia a un lado asegurando que todo está perdido. Antiguos integrantes de la selección nacional también comparten esa mirada y, además, están convencidos de que el proceso del Tigre está sepultado.

Gary Medel fue el capitán de la Generación Dorada de Chile. - Crédito: AFP

La voz mayor frustración llegó por parte de Gary Medel, mediocentro icónico de la Generación Dorada. “No queda más ciclo... si se termina o no sé, hay que ver el tema del contrato también. Quizás con otro proceso”, lamentó en una transmisión por Streaming mientras atestiguaba con bronca el empate sin goles frente a Ecuador, en el estadio Nacional de Santiago.

“Queda Argentina, Brasil, es súper complicado. Perdimos muchos puntos de local que son los importantes. Al final es fundamental en las Eliminatorias. Es triste, a esperar a las nuevas generaciones, que vienen desde abajo, que se tienen que hacer cargo de esto. No es fácil jugar en la selección”, añadió.

El Tigre se fue pifiado del escenario principal de Chile tras el amargo empate a cero contra Ecuador. | VIDEO: Chilevisión

Vidal se desmarca

En medio de la rabia por el reciente traspié en las Eliminatorias 2026, Arturo Vidal fue abordado por la prensa local para conocer su postura sobre la continuidad de Ricardo Gareca. Lejos de cerrar filas con el técnico, se hizo a un lado y no quiso entrometerse en cualquier decisión. De esa manera, ha dejado muy en claro que existe una nueva distancia entre ambos.

“No sé, en eso yo no me quiero meter. Me voy contento por lo que se hizo hoy día, porque he visto crecer a mis compañeros. Seguramente les va a ir muy bien en el futuro porque tienen personalidad, carácter y mucha calidad. Al final de las Eliminatorias verá la ANFP qué decisión toma”, declaró.

El fixture que se le avecina a la selección de Chile es por decir lo menos terrible, dado que en menos de dos meses deberá fungir de local contra Argentina, líder absoluto del circuito clasificatorio, vigente bicampeón de América y campeón actual del mundo, y luego deberá visitar La Paz para medirse contra Bolivia, un rival directo.

Arturo Vidal no quiso respaldar a Ricardo Gareca tras amargo empate de Chile ante Ecuador por Eliminatorias 2026.

La selección de Chile atraviesa una grave crisis en las Eliminatorias 2026, ocupando el último lugar con apenas 10 unidades en la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Ricardo Gareca no ha logrado el rendimiento esperado, generando frustración entre los hinchas y exigiendo cambios.

A este panorama deportivo se suma una creciente crisis a nivel dirigencial, con conflictos internos que han afectado la estabilidad del fútbol chileno. La falta de resultados y la incertidumbre sobre el futuro del proyecto de Gareca empeoran la situación, poniendo en riesgo la clasificación al próximo Mundial y la continuidad del técnico argentino.