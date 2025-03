Alianza Lima utilizaría equipo alterno ante ADT si no se posterga el partido por Liga 1: “No van a arriesgar que Hernán Barcos empuje el bus”

Los 'blanquiazules' no viajarían con su delegación completa por problemas en carreteras. (Fútbol Champán)

Una nueva polémica en la Liga 1 se ha desatado en las últimas horas. Alianza Lima ha solicitado que su partido con ADT de este sábado 29 de marzo se suspenda y sea reprogramado en otra fecha, debido a que no podrá viajar en avión comercial y existe la posibilidad de que lo haga vía terrestre, a falta de pocos días de su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Su director deportivo Franco Navarro salió al frente para hacer el pedido y advertir los riesgos que podrían correr la delegación ‘íntima’ en su viaje hacia la ‘Perla de los Andes’. “Sobre la ruta terrestre, hay dos aspectos: el tema de seguridad y el pronunciamiento formal de SENAMHI sobre las posibles condiciones meteorológicas de los próximos días”.

Y es que -más allá del pronunciamiento de CORPAC sobre la reapertura del aeropuerto de Jauja- el directivo ‘blanquiazul’ argumentó que dos aerolíneas comerciales han señalado que no habrá vuelos con destino a dicha ciudad. Por lo que, el viaje en avión está descartado para el ‘equipo del pueblo’ y solo queda desplazarse en carro.

El popular ‘Pepón’, asimismo, trajo a colación el incidente que pasó Sporting Cristal semanas atrás por viajar por carretera a Huancayo. “Tienes su ejemplo, varados en Canta hace unas semanas, con un plantel profesional teniendo que empujar un bus. Tuvieron suerte de que eso no termine en una tragedia, y en un caso así, ¿quién se va a responsabilizar?”.

CORPAC informó que el aeropuerto de Jauja se encuentra operativo de nuevo.

Alianza Lima utilizará equipo alterno ante ADT

Por ese motivo, Alianza Lima ha tomado una decisión en caso la Liga 1 no suspenda su compromiso ante ADT por la fecha 6 del Torneo Apertura: llevará un equipo completamente alterno. Esto de acuerdo a la información del periodista deportivo Enrique La Rosa compartida en su programa de Youtube llamado ‘Fútbol Champán’.

“Si Alianza llega a jugar en Tarma, va a llevar un equipo 100% alterno, no se va a arriesgar, a hacer que Barcos empuje el bus o que Ceppelini empuje el bus, no irían, es información, si van a jugar en Tarma, va a ir un equipo muy alterno, por ahí irá Velásquez, Huamán, pero no va a ir ninguno de los titulares, ni por ritmo, ni por nada”, sentenció.

Al hecho de que podrían pasar un percance en su viaje a Tarma, se le suma el factor deportivo. Alianza sostendrá un duelo importante ante Libertad de Paraguay el próximo martes 1 de abril, por lo que necesitará todo el tiempo posible para recuperar a sus futbolistas.

Alianza Lima utilizaría equipo alterno ante ADT en caso no se reprograme su partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Lo cierto es que -de acuerdo a las palabras de La Rosa- el enfrentamiento de los ‘íntimos’ contra el ‘vendaval celeste’ no se postergaría producto de las dos posturas, tanto de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como la del propio ADT.

“La posición de la Federación es Cristal ya fue en bus, entonces cómo le dices a Cristal que, si bien no tenía un partido de Libertadores en esa semana, le suspenderán el partido a Alianza, pero tú si fuiste. La otra condición es que este problema no se va a arreglar este fin de semana, entonces a los otros clubes que van a pasar por lo mismo, ¿les vas a suspender su partido y en qué momento reprogramas?”, explicó.

El elenco de Tarma quiere disputar su compromiso ante los ‘blanquiazules’ el fin de semana a toda costa. “La perspectiva de ADT es que ya vendió todas las entradas, que va a jugar este sábado, quieren jugar, el presidente habló y lo quiere jugar”.