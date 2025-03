“Somos cojudos, no nos pueden poner terna chilena”, la furiosa descarga de Paolo Guerrero tras derrota de Perú ante Venezuela

El 'Depredador' perdió los papeles en entrevista. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana no pudo conseguir un resultado positivo y terminó perdiendo por la mínima diferencia contra su similar de Venezuela en el marco de la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. El solitario gol de Salomón Rondón hundió las aspiraciones de la ‘bicolor’ en un partido que estuvo marcado por varias polémicas y que lo coloca en la penúltima ubicación de la tabla. En ese sentido, Paolo Guerrero tuvo una furiosa descarga contra la terna arbitral liderada por Cristián Garay al influir en este resultado negativo.

Esto sucedió al término de la contienda en el estadio Monumental de Maturín, cuando sonó el pitazo final. En eso, el reportero de Movistar Deportes, David Chávez, le preguntó al ‘Depredador’ si se quedó con la sensación de injusticia por cómo se había dado el compromiso.

El delantero de 41 años lució desesperado y expresó esta fuerte expresión en primera instancia: “Somos cojudos, somos cojudos”.

Acto seguido, aseguró que el hecho de que el colegiado haya sido de nacionalidad chilena acabó incidiendo en demasía por la derrota y cuestionando por el poco peso dirigencial a la hora de elegir los árbitros. “No nos pueden poner terna chilena. Tienen que pelear por Argentina o Uruguay, no nos pongan chilenos. ¡No me jo...!”, manifestó con mucha molestia para luego dirigirse a los camerinos.

Paolo Guerrero ha ejercido como capitán de la selección peruana bajo el mando de Óscar Ibáñez. - créditos: FPF

Renato Tapia mostró una postura más mesurada que la del artillero nacional, aunque también fue por la línea de quedarse impresionado por las decisiones del colegiado chileno.

“Parecía penal, pero al final ellos ven otra cosa, ven que, de repente, la jugada tiene que seguir, y ya está. Creo que el empate era lo justo, pero así es el fútbol. Tenemos que seguir trabajando para volver a nuestra mejor forma. Hemos llegado mucho al arco. A lo mejor en este partido no se nos dio, pero hay que seguir trabajando. Hemos mejorado muchísimas cosas, hemos hecho cosas que antes no hacíamos y hay que seguir así”, sostuvo el mediocampista de Leganés de España.

Las polémicas acciones del Perú vs Venezuela

A lo largo del partido entre Perú y Venezuela, el árbitro Cristián Garay tomó decisiones polémicas que incidieron en la victoria a favor de la ‘vinotinto’ por 1-0.

La primera y que hizo que el compromiso se detenga por varios minutos, fue la que ocurrió a los 41′ del primer tiempo. El juez principal vio una falta de Carlos Zambrano en contra de Josef Martínez en área ‘incaica’. No obstante, el exárbitro argentino y ahora director del IAF, le confesó a Infobae Perú que esta acción nunca debió ser sancionada como penal porque el atacante ‘llanero’ provocó una falsa ilusión.

El delantero anotó desde los 12 pasos el primero de los venezolanos. (Video: Movistar Deportes).

La siguiente polémica fue la que iba a ser la anotación el empate por parte de Perú. André Carrillo desbordó por la banda derecha y sacó un centro que fue aprovechado por Bryan Reyna, quien cabeceó e hizo su tanto. Empero, luego de una extensa revisión en el VAR, optó por invalidarlo y seguir con el marcador a favor de Venezuela.

Pero el nombre de Cristián Garay sonó en todo la primera mitad, también por algunas faltas que les cometieron a Carlos Zambrano y Pedro Aquino. Lo mismo por una tarjeta amarilla sobre la ‘Roca’ por apresuramiento en la determinación.

La situación no mejoró para la segunda mitad. Paolo Guerrero le pidió al árbitro chileno que sea justo ante una agresión en la mitad de la cancha. Situación similar se dio más adelante cuando el delantero de Alianza Lima cayó ante una eventual infracción.

Hasta que aparecieron las manos. El ‘Depredador’ soltó un disparo en área contraria y el esférico impactó en la mano derecha de Nahuel Ferraresi. Garay dejó seguir ante el airado reclamo de los peruanos.

De pronto, en los minutos finales, Guerrero Gonzales volvió a aparecer con un potente remate en área venezolana que impactó ligeramente en el brazo derecho de Ferraresi. Esto colmó la paciencia de la delegación nacional, que no entendió cómo tantas jugadas no fueron bien cobradas, y ni siquiera revisadas en el VAR.

Paolo Guerrero estuvo activo en el Perú vs Venezuela y generó dos remates que pudieron ser penales a favor de la 'bicolor'. - créditos: FPF