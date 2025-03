Carlos Lampe se deshizo en elogios por Guillermo Viscarra, Paolo Guerrero y Néstor Gorosito: “Lo veo mejor a Alianza Lima”

Carlos Lampe se rinde a Paolo Guerrero y Guillermo Viscarra. - Crédito: Difusión

Carlos Lampe ha compartido una visión muy positiva del grato momento de Alianza Lima en una amplia conversación con el programa Café Deportivo. El portero boliviano, quien atraviesa un periodo de rehabilitación tras sufrir una difícil lesión por una ruptura total del tendón de Aquiles derecho, ha partido con una valoración importante sobre su compatriota Guillermo Viscarra.

“Es un arquero sólido que tapa muy bien debajo de los palos, achica bien. Creo que con eso le basta y sobra. Alianza juega muy poco con el arquero, entonces no necesita el juego de pies. Ha sido muy importante en la Fase de Copa. Nosotros los arqueros cuando somos más grandes sí sentimos la presión”, sostuvo Lampe.

“Estoy contento por él. Billy lo venía buscando. Será un partido especial para él [Perú vs Bolivia] como lo fue para mi cuando enfrenté a Argentina y Chile. Esperemos que tape todo, mantengamos el arco en cero. Si no puedes ganar, es bueno no perder”, añadió.

Otro de los futbolistas que cuenta con la admiración y respeto de Lampe es Paolo Guerrero, a quien conoce desde hace más de una década. Sin exagerar, lo incluye en su podio de los atacantes más ilustres de la región.

Alianza Lima dejó sin Copa Libertadores a los de Fernando Gago. (Video: ESPN)

“Para mi está en mi Top 3 de los mejores delanteros que he enfrentado. En Corinthians era increíble. Cómo la mataba de pecho. Esas cosas no las perderá. Ahora sabemos su edad, pero técnicamente cada vez es mejor. No podemos dejarlo solo dentro del área. Tiene que estar muy bien marcado en todo momento”, subrayó.

Además, Carlos Lampe se animó a hablar acerca de Néstor Gorosito: “Tuve la suerte de verlo jugar en San Lorenzo. Lo conozco como entrenador. Se las sabe todas. El técnico argentino es muy bicho para plantear los partidos. Con las palabras sé que se ganó a los chicos. Esa es la características del entrenador, es muy motivador y sabe medirse en partidos de visita. Sin conocerlo, diría que ese es su fuerte”.

