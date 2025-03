A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido en el Estadio Nacional por fecha 13 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Perú vs Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026

Este jueves 20 de marzo, la selección peruana tendrá un nuevo comienzo junto a Óscar Ibañez. El técnico nacional tomó el mando tras la salida de Jorge Fossati, y está listo para tener su debut frente Bolivia en el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ‘blanquirroja’ está viviendo uno de sus peores momentos futbolísticos y buscará romper la mala racha en Lima: solo ha ganado un duelo durante toda la competición y fue ante Uruguay, el pasado noviembre del 2024.

Las chances de alcanzar un boleto al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026 son mínimas debido a los malos resultados obtenidos en el torneo internacional, los cuales colocaron al combinado nacional en el último lugar de la tabla de posiciones con solo 7 unidades. Perú se aferra a sus opciones y se enfrentará a la ‘verde’, que también está luchando por obtener su pase a la Copa del Mundo. Los altiplánicos están en zona de repechaje y este cotejo marcará la suerte de ambas escuadras desde las 20:30 horas locales.

Con las reapariciones de André Carrillo, Renato Tapia, Pedro Aquino, entre otros; el DT buscará revertir la complicada situación y deberá asegurar el triunfo en su condición de local, ya que solo faltan seis fechas para que se conozcan los cupos al próximo Mundial.

“Revisando las estadísticas encontramos jugadores que superan los cien partidos con la selección mayor, y si a ello le sumamos que están en un buen nivel, nos deja una tranquilidad importante para encarar estos dos partidos de Clasificatorias. No cualquier selección tiene esta experiencia, y no tengo duda que mañana lo harán notar en la cancha. Pensamos que el campo de juego estaba en mejores condiciones, ayer nos movimos un poco y no está en su mejor forma”, declaró Ibáñez en conferencia de prensa previo al cotejo con los bolivianos.

La selección peruana entrenó en el estadio Nacional previo al duelo con Bolivia. (La Bicolor)

A qué hora juega Perú vs Bolivia por Eliminatorias 2026

El cotejo entre el combinado nacional y boliviano será este jueves 20 de marzo en el estadio Nacional de Lima, por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El horario establecido es a las 20:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:30 horas.

La última vez que Perú y Bolivia estuvieron frente a frente fue el pasado 16 de noviembre del 2023. El choque terminó con victoria de los altiplánicos por 2-0 con goles de Ramiro Vaca y Henry Vaca en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la fecha 5 de las Clasificatorias.

Precios de entradas

Todavía quedan boletos para el cotejo entre los peruanos y bolivianos que se jugará en el estadio Nacional de Lima, los hinchas podrán comprar su ticket a través del portal del Joinnus. Hasta el momento, se han vendido más del 70% de entradas.

Norte: 108 soles

Sur: 108 soles

Occidente: desde 450 soles

Oriente: desde 315 soles

Pullman: desde 850 soles

Perú vs Bolivia: posibles alineaciones

- Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, André Carrillo, Bryan Reyna; Andy Polo y Paolo Guerrero. DT: Óscar Ibáñez.

- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Diego Arroyo; Robson Matheus, Héctor Cuellar, Ramiro Vaca; Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua y Lucas Chávez. DT: Óscar Villegas.