Ricardo Gareca y la confesión que le hizo a Nolberto Solano sobre el verdadero problema del futbolista peruano en la selección: “¿Cómo no van a clasificar?”

'Ñol' reveló la charla que tuvo con el 'Tigre' sobre una problemática en el balompié nacional, además de contar cómo fue su etapa como asistente en la 'bicolor'. (Video: La Fe de Cuto)

Para nadie es un secreto de que la selección peruana vivió una etapa exitosa bajo el mando de Ricardo Gareca entre 2015 y 2022. Y es que en ese tiempo, la ‘bicolor’ se metió al podio en tres de cuatro ediciones de Copas Américas, además de lograr la clasificación histórica al Mundial (Rusia 2018) luego de 36 años, y pelear por llegar a Qatar 2022.

Estos sucesos cortaron los fracasos que había acumulado el combinado patrio por más de tres décadas. En ese sentido, Nolberto Solano reveló una charla que tuvo con el ‘Tigre’ sobre el verdadero problema del futbolista nacional en el ‘equipo de todos’.

‘Ñol’ se hizo presente en el programa de YouTube, ‘La Fe de Cuto’, en donde la última pregunta estuvo relacionada a su faceta como entrenador e hizo un repaso a sus inicios y cómo regresó a la Videna.

“Me llevaron a Canadá con un club amateur (Internacional de Toronto) a trabajar, muy cortito. Hasta que apareció la bendición de tener la oportunidad de terminar de aprender, de seguir creciendo con la selección. Aparecieron Juan Carlos (Oblitas) y Ricardo (Gareca). Ahora me ves en esta etapa de asumir los compromisos como entrenador. Fue espectacular volver a nuestra casa como la selección, fuimos privilegiados de trabajar ahí. Conocemos todo, sub 17, sub 20, mayores”, fueron sus primeras palabras.

Internacional de Toronto fue la primera experiencia de Nolberto Solano en el extranjero como técnico en 2014, tras su paso por Universitario y José Gálvez. - créditos: Twitter @League1Ontario

De la misma manera, Solano Todco confesó que le hubiera encantado ser partícipe de la Copa del Mundo como jugador, aunque de todos modos aseguró que el hecho de haber sido la mano derecha de Ricardo Gareca es como sacar una maestría.

“La oportunidad de llegar al Mundial. Prefiero haberlo jugado que haber sido parte del comando técnico, eso no te lo quita nadie. Pero se dio así y la verdad es que disfrutando con los muchachos, su esfuerzo. El Mundial fue algo espectacular, la gente por todo el mundo, cuando estábamos en Suecia, etc., parecía que jugáramos en Perú. Fue una etapa linda, hice mi maestría como entrenador en la selección”, señaló.

Nolberto Solano fue parte del comando técnico de Ricargo Gareca que logró la clasificación al Mundial 2018 con Perú. - créditos: Difusión

Nolberto Solano y la confesión de Ricardo Gareca sobre la ausencia de Perú en los Mundiales

Ahí fue cuando Nolberto Solano admitió que tuvo una conversación con Ricardo Gareca, quien se mostró sorprendido por la ausencia de la selección peruana en los Mundiales y dio a entender que punto de inflexión fue la ausencia de la unión grupal para lograr los objetivos.

“Con Ricardo siempre hablábamos, él miraba y decía ‘venían acá a jod... y si se hubiesen enganchado un poco, dejando estas cosas de ‘quién es’, ‘tú o yo’, ‘yo hago el gol’, ¿cómo no van a poder clasificar?’. Ya está hecho, son cosas que nos quedarán de experiencia y ojalá que con Óscar (Ibáñez) le vaya bien y vamos a ver cómo puede levantar este grupo. La memoria la tienen ahí y que no se olviden de eso, todo lo bueno que han ganado”, sostuvo.

En los anteriores procesos clasificatorios, la ‘bicolor’ tenía una mayor cantidad de jugadores en el extranjero y militando en ligas más importantes de Europa. No obstante, Sergio Markarián, José ‘Chemo’ Del Solar, Julio César Uribe, Franco Navarro, entre otros, no lograron conformar un plantel que luche por la clasificación. Solo el equipo que dirigió Juan Carlos Oblitas para el Mundial de Francia 1998 estuvo cerca de la hazaña y se quedó afuera por diferencia de goles.

La selección peruana dirigida por Juan Carlos Oblitas en las Eliminatorias 1998 estuvo cerca de clasificar al Mundial de Francia. - créditos: AFP

Nolberto Solano y el equipo que dirigirá en 2025

Antes de que se oficialice a Óscar Ibáñez como entrenador de la selección peruana para las Eliminatorias 2026, el nombre de Nolberto Solano también sonó, aunque no se concretó.

El mismo exjugador de Newcastle United mencionó en una entrevista para Radio Ovación que desde la FPF nunca lo contactaron, ni siquiera para ocupar el cargo de director deportivo tras la salida de Juan Carlos Oblitas, y que su foco solo estaba en Santos FC de Nazca, que lo dirigirá en la Liga 2 y buscará conseguir el ascenso a la Primera División.