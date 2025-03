La alocada reacción de periodista argentino al conocer que a River Plate le tocó Universitario en su grupo: “Los cremosos de Lima”

Panelista de TyC Sports celebró que la 'U' se ubique en el Grupo B de la Copa Libertadores 2025 junto a los 'millonarios'. (Youtube)

Universitario de Deportes conoció a sus rivales en el Grupo B de la Copa Libertadores 2025. El vigente bicampeón del fútbol peruano tendrá que someterse a una labor titánica para superar esta instancia e instalarse en los octavos de final, debido a que se enfrentará a River Plate de Argentina, y Barcelona SC e Independiente del Valle de Ecuador.

Hubo posturas divididas en el mundo ‘crema’ al conocer a sus contrincantes en el máximo certamen Conmebol. Algunos señalaron que será oportunidad para que el club demuestre su nivel ante grandes equipos de Sudamérica, mientras que otros lamentaron que les haya tocado dichos conjuntos y afirmaron que las posibilidades de avanzar de ronda son mínimas.

En el extranjero también hubo una sola posición marcada, sobre todo Argentina: el Grupo B del torneo continental debería ser ganado por River con facilidad. La prensa de dicha nación en mención afirmaron que el conjunto de Marcelo Gallardo no tendrá ningún problema de ser líder de la serie y manifestaron que la ‘U’ es el rival más accesible.

Así quedó el Grupo B de la Copa Libertadores 2025 - Crédito: Universitario de Deportes.

Inclusive, Guido Glait -periodista argentino- tuvo alocada reacción en un programa en vivo de TyC Sports al conocer que Universitario se ubicó en el grupo de River Plate. El panelista se encontraba viendo el sorteo junto a sus compañeros y estaba muy expectante del segundo rival de los ‘millonarios’, pues ya había salido Independiente del Valle.

Juntando sus manos y mirando al cielo, como si le estuviera pidiendo algo al Todopoderoso, Glait esperó que abrieran la bolilla del vigente bicampeón peruano para posteriormente estallar de emoción. “Vamoooos, vamooos”, gritó agitando su puño y golpeando la mesa ante la sorpresa de los demás panelistas.

Sus compañeros expresaron que “River comenzó ganando la Copa Libertadores” y Guido atribuyó a la ‘aura del ‘Muñeco’ (Marcelo Gallardo) el hecho que le tocaran dos rivales vencibles -como Universitario e Independiente- al conjunto de Buenos Aires. El conductor del programa, por su parte, sorprendió y le puso peculiar apodo a la escuadra de Fabián Bustos: “Los cremosos de Lima”.

Periodista argentino celebró que a River Plate le tocara Universitario en su grupo de Copa Libertadores 2025.

“Universitario es el más fácil”

Después, los panelistas de TyC Sports hicieron un análisis profundo del Grupo B de la Copa Libertadores 2025 y pusieron sobre la mesa el hecho de que River Plate tendrá que realizar tres viajes largos: dos a Ecuador y uno a Perú. Algo que había adelantado Jorge Brito -presidente de los ‘millonarios’- y podría repercutir sobre todo en el campeonato local.

En ese contexto, Guido Glait lamentó haber celebrado tanto que Universitario le haya tocado al cuadro de Marcelo Gallardo. “Yo había dicho que no me gustaba los viajes largos, River tiene tres, no es una papa por la incomodidad de los viajes, dame un uruguayo, dame un paraguayo, estoy marcando la contracara”.

Por otro lado, otro periodista argentino manifestó que River Plate tendría que hacer los seis puntos en los primeros dos partidos para quitarse ese peso y poder afrontar con más tranquilidad la Copa Libertadores y la Liga Profesional en simultáneo. “Universitario allá es el más fácil”.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2025

- Fecha 1: Universitario vs River Plate (2 de abril / Lima)

- Fecha 2: Independiente del Valle vs Universitario (9 de abril / Quito)

- Fecha 3: Barcelona SC vs Universitario (23 de abril / Guayaquil)

- Fecha 4: Universitario vs Independiente del Valle (7 de mayo / Lima)

- Fecha 5: Universitario vs Barcelona SC (14 de mayo / Lima)

- Fecha 6: River Plate vs Universitario (28 de mayo / Buenos Aires)

*Todavía no hay fechas ni horas confirmados de los seis partidos de la ‘U’.