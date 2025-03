Guillermo Farré arremetió contra el arbitraje tras derrota de Sporting Cristal ante Alianza Lima, pero advirtió: “Vamos a salir campeones”

El DT argentino explotó contra el arbitraje, pero lanzó firme advertencia para el porvenir del cuadro 'celeste'. (Video: L1 MAX)

Sporting Cristal sufrió una dolorosa derrota en condición de local frente a Alianza Lima en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Fue un 2-1 en contra que obtuvieron los ‘blanquiazules’ en un partido donde los dueños de casa empezaron ganando, pero sufrieron con los goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero. En ese sentido, Guillermo Farré, DT de los ‘rimenses’, arremetió contra el arbitraje por este resultado adverso y lanzó una advertencia.

“Duele, pero nos va a fortalecer. Este equipo no solo se va a reponer, sino también les aseguro que vamos a salir campeones. El partido empezó bárbaro, hasta que se inclinó un poco el juego y eso nos condicionó. A Jesús casi le rompen la cabeza y la jugada siguió. Lamentablemente nos quedamos con la derrota. Habíamos empezado muy bien hasta que se desvirtuó por detalles”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

De la misma manera, aseguró que el trabajo del árbitro Michael Espinoza influyó en el marcador final, cuestionando sus decisiones y dando a entender que cobró a favor de los ‘íntimos’.

“El partido tiene que ir por un camino correcto. Si es negro para un lado es negro para el otro. No puede ser que a Jesús casi le rompen la cabeza en una falta clara que termina en gol, y el juego sigue. En el segundo gol la tocan con la mano y se sigue y es gol. Se desvirtúa el juego. Los que estamos en el fútbol sabemos que el árbitro no te perjudica con un penal, te perjudica con las faltitas”, comentó.

El trabajo del árbitro Michael Espinoza fue cuestionado por el DT de Sporting Cristal, Guillermo Farré. - créditos: Liga 1

Guillermo Farré fue enfátizo al mencionar que el arranque de Sporting Cristal en el partido fue positivo, peor que en la segunda mitad, sus dirigidos no estuvieron a la altura del encuentro.

“Empezamos muy bien. Lamentablemente después del gol entramos en un desconcierto de inseguridad. En el segundo tiempo no entramos en la dinámica rápido del partido. Llegaron dos, tres veces ellos y las convirtieron”, precisó.

Otra de las preguntas que el técnico argentino respondió era si es que las lesiones de algunos jugadores afectaron para armar el once titular, a lo que restó importancia. “No considero que me haya costado armar el grupo, creo que es parte de la exigencia que tenemos como institución. Es parte del juego. No hay que fijarse en uno o dos jugadores que se hayan lesionado”, indicó.

Asimismo, el nacido en Colón, Argentina, dejó en claro que el siguiente compromiso contra Melgar en Arequipa será clave para darle vuelta a la situación. “Vamos a salir fortalecidos de esto porque el grupo humano es bárbaro. Lamentablemente nos quedamos con las manos vacías, pero es parte del juego. Tenemos que afrontar el próximo partido con la misma seriedad y tratar de ganarlo”, sostuvo.

Sporting Cristal no pudo sostener el marcador a favor ante Alianza Lima en el Estadio Nacional. - créditos: Sporting Cristal

Guillermo Farré sobre las críticas de la hinchada de Sporting Cristal

Por último, Guillermo Farré se pronunció sobre las críticas que expresaron los hinchas de Sporting Cristal por la caída ante Alianza Lima, quienes en el Estadio Nacional se mostraron en contra del accionar de su equipo y también arremetieron contra la dirigencia.

“Es lógica la molestia del hincha porque quiere ganar, y cuando gana quiere que lo hagamos jugando bien. El hincha siempre te va a exigir más. Lo primero que tenemos que lograr es ganar. Si hubiésemos jugado de maravilla y perdíamos, estuvieran enojados porque perdimos. Lo entendemos, dejamos todo en la cancha”, añadió.

Próximo partido de Sporting Cristal

Con esta derrota, el elenco ‘cervecero’ cayó a la sexta casilla del Torneo Apertura con 7 puntos, a tres del líder Deportivo Garcilaso. No obstante, el siguiente duelo será en Arequipa frente a Melgar, un equipo que se encuentra en los primeros lugares de la Liga 1 y clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025.

El cuadro 'blanquiazul' remontó 2-1 a los de Guillermo Farré en el Estadio Nacional. (Video: L1MAX)