Gol de Alan Cantero tras sutil definición por la ‘huacha’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga 1 2025

El volante puso la remontada ante los 'celestes'. (Video: L1MAX)

Alan Cantero se sacó la sal de encima, al conseguir su primera anotación con la camiseta de Alianza Lima. El delantero argentino, cuestionado por sus fallos en su última presentación, arrancó como titular este sábado 1 de marzo en el vital enfrentamiento contra Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 y logró darle la vuelta al marcador con una sutil definición entre las piernas del portero Diego Enríquez.

Si bien el equipo ‘rimense’ comenzó ganando el encuentro antes de los 10 minutos en el Estadio Nacional, tras un autogol de Jhoao Velásquez, los ‘íntimos’ lograron recomponerse rápidamente y encontraron los goles de la remontada. El encargado de igualar condiciones fue Paolo Guerrero, que no falló en el mano a mano con el guardameta rival.

El ‘Depredador’ sacó oro de un grosero error de Flavio Alcedo para marcar el 1-1 de la contienda con un gran ‘sombrerito’. Tras ello, Alianza Lima fue en busca de más y en el segundo tiempo consiguió darle vuelta al marcador con un gran gol de Alan Cantero, de buena actuación en este importante choque en el que los ‘blanquiazules’ priorizó el descanso de sus titulares.

El delantero argentino volvió a ser parte de la oncena inicial y no desaprovechó su oportunidad. En el transcurrir del minuto 61, combinó perfectamente con Fernando Gaibor para quedar mano a mano con Diego Enríquez. El ecuatoriano lo asistió con un gran pase para que Cantero haga el resto. Fue entonces que con una sutil definición por la ‘huacha’ del guardameta de Cristal, el atacante de 26 años consiguió el 2-1 del encuentro.

Alan Cantero marcó su primer gol con la camiseta de Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

De esta manera, Alianza Lima se puso arriba en el marcador y mejoró su panorama para los minutos restantes. El equipo de Néstor Gorosito supo cuidar su ventaja mínima hasta el pitazo final y se llevó tres puntos vitales, que le permiten mantenerse entre los primeros lugares de la competencia.

Alan Cantero y un gol importante para tomar confianza

En la fecha anterior del Torneo Apertura, Alan Cantero jugó su primer partido como titular con Alianza Lima. Disputó un total de 80 minutos del partido contra Juan Pablo II y gozó de varias oportunidades para marcar gol y ampliar la ventaja de su equipo; sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado de cara al arco y no pudo terminar contento su participación en el choque en Matute, más allá de la victoria por 1-0.

Alan Cantero celebrando un gol importante para su confianza en lo personal. Crédito: Prensa AL

Tras ello, el delantero argentino fue duramente cuestionado por hinchas ‘blanquiazules’ y estuvo en el ojo de la tormenta debido a sus fallos. Sin embargo, en medio de ese panorama adverso, tuvo el respaldo de sus compañeros y al final de la contienda realizó una importante autocrítica.

“Una bronca terrible porque después el equipo termina sufriendo. Me siento un poco culpable porque son ocasiones claras que uno tiene que terminar y no se me dio. Sí, soy autocrítico, esas jugadas son bastantes claras y tienen que terminar en gol. Porque si no después lo terminamos sufriendo como pasó por momentos. Ahora no queda otra que seguir trabajando en el tema de la terminación de las jugadas para estar más tranquilos”, sostuvo en ‘Zona Mixta’.

Ahora, Alan Cantero encontró el gol que necesitaba para comenzar a tener más confianza. Ya ha demostrado que tiene condiciones y que puede aportar mucho a los ‘íntimos’. Solo le faltaba esta anotación para tener mayor motivación. Ahora buscará mantenerse en la misma senda para los desafíos que se aproximan.