Néstor Gorosito reveló punto clave de su éxito en Alianza Lima y su reacción tras gol fallado de Edinson Cavani: “La procesión va por dentro”

Alianza Lima logró apoderarse de todas las portadas de los medios de comunicación nacionales e internacionales tras eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025. Los ‘blanquiazules’ lograron la hazaña y le ganaron la llave a los ‘xeneizes’ por tanda de penales en La Bombonera: clasificaron a la fase 3 del torneo internacional.

Detras del éxito de los ‘íntimos’ está Néstor Gorosito, el técnico argentino llegó a Matute en medio de un ambiente lleno de cuestionamientos por su trayectoria y viene demostrando con hechos su calidad como DT: superó dos etapas previas del campeonato Conmebol y va por su pase a la instancia de grupos.

El popular ‘Pipo’ ha ganado un papel importante en el cuadro victoriano su trabajo es destacado por todos. Superó a Fernando Gago en el duelo que se vivió desde el banquillo y reveló la clave de su logro. Además, contó cómo reaccionó cuando Edinson Cavani falló ese increíble gol en los descuentos y pudo terminar en la clasificación al ‘azul y oro’.

“La procesión va por dentro (su serenidad frente al gol fallado de Cavani), pero a mí me gusta que los jugadores vean un tipo que confía en ellos, y que está tranquilo. Si mi papá, cuando había un problema y empezaban los gritos, a mí me daba más miedo, prefería que mi papá me dé tranquilidad no nervios. Es lo que uno trata de transmitir”, apuntó el estratega en conversación con Movistar Deportes.

Gorosito también explicó cuál es la manera de trabajar con jugadores de jerarquía como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Hernán Barcos, entre otros. Detalló qué es lo que trata de transmitir a sus pupilos en cada entrenamiento.

“Es fácil, el que juega bien entiende todo mucho más rápido, no hay que explicar tanto porque resuelve también por su sabiduría. Yo confío mucho en el trabajo, pero también confío en el talento. El fútbol es arte, talento, engaño, decisiones en tiempos muy cortos y si tenés buenos jugadores es mucho más fácil que lo hagan en forma natural”, añadió.

Alianza Lima's Argentine head coach Nestor Gorosito celebrates with forward #34 Paolo Guerrero their victory in the penalty shout out of the Copa Libertadores qualification second round second leg football match between Argentina's Boca Juniors and Peru's Alianza Lima at the Alberto J. Armando "La Bombonera" stadium in Buenos Aires on February 25, 2025. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

¿Qué refuerzo fue pedido expreso de Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito contó los criterios que se tomó en cuenta para armar el equipo de Alianza Lima para esta temporada y confesó quién fue el refuerzo que pidió de manera especial para que defienda la camiseta ‘blanquiazules’, convirtiéndose en una de las figuras.

“Fuimos armando el equipo de a pocos, con la gran sapiencia de Franco Navarro, quien iba trayendo jugadores y nosotros íbamos dando el visto bueno. El club era quien sugería y salvo Guillermo Enrique que era quien yo había pedido, los demás fue sugiriendo el club y yo di la aprobación. Contento por la trascendencia que tiene y más que todo por el grupo de jugadores que tenemos porque son buenas personas”, expresó el DT.

El secreto de la famosa frase “puro biri biri”

Néstor Gorosito se refirió a su famosa frase de “puro biri biri” al referirse a la presión que se siente en La Bombonera en la previa del duelo entre Alianza Lima y Boca Juniors. Y volvió a remarcar su posición de que un estadio no define un partido, y menos el recinto de los ‘xeneizes’.

“Una frase nuestra, de Argentina; sanata, biri biri. Yo creo que las canchas la hacen míticas los jugadores y los planteles que tienen sino el equipo que tiene más gente siempre saldría campeón o el que tiene la cancha más grande, y no es así. Es importante los jugadores, muchas veces la gente influye en forma negativa y otros en forma positiva. Es lo mismo, once contra once. Difícil era mi barrio, vos salías y estaban a los tiros, tenías que agarrarte a ‘trompadas’ cuando terminaba, a los botellazos, eso era difícil para mí. Jugar de forma profesional con policías, cámaras, no pasa nada; por último podrás perder, pero nada más que eso”, afirmó el estratega.

