Miguel Trauco confirma la insatisfacción en la selección peruana por el 3-5-2 de Jorge Fossati: “Muchos no se sentían cómodos”

Miguel Trauco se ha mostrado muy crítico con el funcionamiento del cesado entrenador Jorge Fossati. Ha señalado, con demasiada precisión, que una muy buena parte del plantel jamás encontró conexión con su llamativo sistema 3-5-2, pero por respeto mantuvieron silencio.

En diálogo con el podcast Mano a Mano, el lateral nacional fue muy tajante con el libreto de juego que impuso el Flaco en la Blanquirroja durante su estancia por las Eliminatorias CONMEBOL 2026. Ha revelado, además, que había perdido las ganas de entrenar por culpa de las ideas del exentrenador.

“Era un sistema que muchos no se sentían cómodos. Se notaba a leguas. No lo decíamos, pero es la verdad. Espero que ahora juguemos en un sistema que nos venga bien. No podemos sacrificar a jugadores talentosos por un sistema”, ha apuntado.

“Ese sistema no lo veía bien. Soy un jugador lento y en esa posición se necesitan aviones. Lo podía hacer, en Francia jugué ahí. Es un sistema que no me gusta mucho. Prefiero a Marco López. Cuando ponen un jugador que no es un posición, uno como jugador se siente mal. Entre mí decía para que me traen. Era el único que ni siquiera calentaba”, ha añadido.

De buen presente en Criciúma, el defensor peruano lucha por meterse en la consideración de Fossati. | VIDEO: José Tomás Fernández

Eso sí, ahora, la historia será completamente diferente a partir de la llegada de Óscar Ibáñez, quien en los últimos días se comunicó con Trauco para conocer su interés de seguir formando parte de la selección peruana más allá del contexto convulso. La respuesta, claramente, fue afirmativa y con ella se postuló para recuperar su sitio en un esquema clásico que cuenta con su pleno conocimiento.

“Ahora, recibí la llamada de Óscar. Tuvimos una conversación y quiere retomar lo de Gareca. Más que todo era para reafirmar el compromiso. Siempre voy a estar disponible para la selección. Ya lo hice antes que me llamaban y jugaba otro que no era ni mi puesto e igual venía”, ha zanjado.

Habitual seleccionado

Miguel Trauco debutó con la selección peruana en 2016, en plena renovación del equipo bajo la dirección de Ricardo Gareca. Su talento como lateral izquierdo lo convirtió rápidamente en una pieza clave del esquema del técnico argentino, aportando solidez defensiva y buena salida con el balón.

Fue titular indiscutible en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, donde Perú logró una histórica clasificación al Mundial después de 36 años. En la Copa del Mundo, disputó los tres partidos de la fase de grupos, destacando por su disciplina táctica y su capacidad para sumarse al ataque.

El lateral nacional reconoce que su estilo de juego se aleja a los preceptos del entrenador Fossati. | VIDEO: José Tomás Fernández

En el proceso hacia Qatar 2022, Trauco mantuvo su protagonismo, pero la selección no logró repetir la hazaña. Perú llegó al repechaje contra Australia, cayendo en la tanda de penales. En ese decisivo momento, el lateral optó por no ejecutar un remate, dejando su destino en manos de otros compañeros.

“Contra Australia la verdad me faltaron huevos para patear. Una semana antes me tocó descender con Saint-Etienné por penales, pateé y todo pero me quedó eso en la cabeza, no me sentía tan confiado”, recordó Trauco