‘Pipo’ Gorosito recordó el ‘plan de desprestigio’ que le hicieron cuando llegó a Alianza Lima: “Llevaron a un pavo para que hable por 2 pesos”

Al momento que Alianza Lima confirmó a Néstor Gorosito como el nuevo entrenador para la temporada 2025, luego de la salida consensuada de Mariano Soso, sólo hubo insatisfacción por parte de la afición Blanquiazul. Porque la hoja de vida de Pipo no convencía en lo más mínimo, considerando que en su última experiencia fracasó rotundamente con Club Atlético Tigre.

Aun así, el Director Deportivo apostó por su contratación y cerró filas con Gorosito sin importarle los ataques incendiarios y comentarios irónicos. Incluso redobló su apoyo cuando, de un momento a otro, llegó el periodista Flavio Azzaro a la capital para despotricar del técnico en 2 espacios (Streaming / Cable).

“En Argentina solo le fue bien en Tigre. A River Plate lo mandó a la B... con Chicago fue parte del descenso... a Colón lo mandó a la B. ¿Ustedes ven los partidos de Argentina? “Los de Alianza Lima, que deben ser muchos, síganlo de cerca”, indicó a finales del 2024.

El periodista argentino cuestionó las capacidades del nuevo entrenador de Alianza Lima. | VIDEO: Sin Casette

Gorosito arremete contra Azzaro

Tres meses más tarde su llegada a La Victoria, Néstor Gorosito ha logrado calar en los corazones de aquellos hinchas que, en su momento, le dieron la contra a partir de una buena dinámica impuesta al plantel. Todo ello, además, se ha visto reforzado con la exhibición de los suyos en la Copa Libertadores 2025.

Luego de confirmarse la épica en La Bombonera, donde Alianza Lima se deshizo de Boca Juniors en una infartante definición por la tanda de penales, el Pipo se mostró sumamente orgullosos de sus futbolistas toda vez que recordó el apoyo que recibió al ser contratado y los ataques dirigidos por parte de Flavio Azzaro.

“Estoy muy contento como siempre que uno gana y más pasando de fase y entrando a la Sudamericana. Lo que más me pone contento es los jugadores, la gente del club que está en el día a día, por Franco Navarro, quien fue el que nos eligió. Hasta llevaron a un periodista de acá, a un pavo que fue a hablar porque solo le dieron 2 pesos. Estoy contento por lo que estamos haciendo”, declaró Gorosito en conferencia de prensa.

Durante su conferencia de prensa, en La Bombonera, Pipo recordó la campaña de desprestigio a su llegada a La Victoria. | VIDEO: DSports

Otros dardos de Pipo

A lo largo de la llave de la Fase 2, hubo un tema central: el peso de La Bombonera para una definición memorable. Lejos de preocuparse, Néstor Gorosito desmitificó el estadio con declaraciones llenas de ironía, siendo el término Biri Biri el que ocupó las principales portadas.

“Dentro de la cancha hay dos áreas, dos arcos, dos áreas chicas, una mitad de la cancha y hay once que te quieren ganar y vos tenes que ganar. Argentina quedó fuera del Mundial ’70 en la cancha de Boca. No es la cancha, o algo mío en contra de Boca. Para mí, me decías ‘andá al Maracaná...’ Es el rival, yo y la pelota, nada más. Si como jugador estás pensando en el entorno, en lo que significa“, declaró a ESPN.

“Cuando había un penal iba recontento, agarraba la pelota, y pateaba convencido. De hecho he errado, pero convencido y contento que si voy a patear un penal como patearon los chicos extraordinario ayer, me cago encima me parece“, comentó Gorosito sobre la definición en la rueda de penales.