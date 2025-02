Felipe Melo quedó maravillado con Alianza Lima tras eliminar a Boca Juniors y pidió a equipos brasileños contratar a Luis Advíncula

El exjugador brasileño se refirió al gol errado por Edinson Cavani y el desenlace en La Bombonera. (Video: ESPN)

Alianza Lima dio el batacazo en La Bombonera luego de eliminar a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Y es que a pesar de que perdió 2-1 en el tiempo reglamentario, con el marcador de la ida (1-0), ambos equipos se tuvieron que ir a los penales, donde los ‘blanquiauzules’ vencieron por 5-4, logrando una clasificación histórica a la siguiente etapa. En ese sentido, Felipe Melo quedó maravillado con el conjunto peruano y reconoció que supo jugar en ese escenario.

A través de su cuenta de Instagram, el exvolante brasileño subió varios videos con las impresiones que tuvo de este compromiso. En primera instancia, habló de Miguel Trauco y lamentó que haya hecho un autogol tras el centro de Marcelo Saracchi, el cual rompió la paridad en Argentina.

De la misma manera, Melo, quien es confeso hincha de Boca, admitió que el actual equipo no da miedo como los que tenía en el pasado. De todos modos, resaltó a algunos futbolistas.

“Lleva tiempo que Boca no asusta y me preguntan, ¿por qué no? El Boca que eliminó a Palmeiras lo hizo. Es un equipo que está acostumbrado a jugar este tipo de competición. Hay algunos jugadores con experiencia, (Edinson) Cavani es un gran ídolo del fútbol mundial. Para mí, (Rodrigo) Battaglia es un gran jugador que ahora está en la defensa. Merentiel es un buen jugador cuando juega en casa. El español que acaba de llegar también (Ander Herrera), jugó en varios grandes clubes”, indicó.

Marcos Rojo, Edinson Cavani y Alan Velasco eran tres de los jugadores llamados a destacar en Boca Juniors. - créditos: fotobaires

Felipe Melo y su elogio hacia Luis Advíncula

Ahí fue cuando Felipe Melo se deshizo de halagos por Luis Advíncula, quien pidió que sea contratado por un equipo del Brasileirao y mencionó que tenía que ser más aprovechado en el duelo contra Alianza Lima.

“Advíncula para mí es un gran jugador. Si yo fuera un dirigente del fútbol brasileño, depende del equipo, porque hay algunos equipos que tienen lateral derecho, pero intentaría traerlo. Es un jugador muy fuerte, muy bueno técnicamente. No es una nota 10, sino una nota 7. Físicamente es una potencia. Patea muy bien de derecha y de izquierda. Hizo muchos goles en la Libertadores del año pasado”, acotó.

Luis Advíncula intervino poco en la zona ofensiva y no pudo ser bien aprovechado, sea para centrar ni para rematar ante Alianza Lima. - créditos: REUTERS/Gonzalo Colini

Felipe Melo, maravillado con Alianza Lima

El exfutbolista de Palmeiras, Fluminense, Inter de Milán, Juventus, entre otros equipos, también se pronunció por el juego de Alianza Lima y no dudó en elogiarlo.

“Lo que creo interesante en este juego es que Alianza no cambió su manera de jugar al principio. Están jugando 10 minutos y dejando que Boca juegue. Está claro que es un equipo muy bien entrenado, eficiente en lo que quiere. Independientemente del gol, no va a cambiar lo que pienso”, contó.

Asimismo, remarcó cómo el elenco de Néstor Gorosito hubiera encarado esta contienda, al mismo tiempo de enfatizar que la bronca que ocurrió a los 60′ perjudicó a Boca Juniors. “No atacaría a Boca en una línea alta, pero tampoco defendería en una línea baja. Defendería en una línea media. Y Boca está llegando mucho, con facilidad en el tramo final de la defensa de Alianza. Pero es un buen partido”, indicó.

El arquero Guillermo Viscarra terminó atajando el penal decisivo a Alan Velasco en Alianza Lima vs Boca Juniors en La Bombonera. - créditos: AFP

Felipe Melo sobre la vigencia de Hernán Barcos,

Otro de los temas que tocó Felipe Melo fue sobre la vigencia de Hernán Barcos, que anotó un golazo de cabeza en La Bombonera.

“Aún dicen que un jugador de 40 años (Hernán Barcos) no puede jugar al fútbol (risas). Fue una jugada ensayada de Alianza. Una pared de dos jugadores contra dos jugadores que hacen un bloqueo. Hernán sale y se da la vuelta, el Boca sale de atrás, pero el otro le gana con una buena testada empatando el partido. Fue un cruce perfecto, estaba en el momento correcto y en la hora correcta”, dijo.

Felipe Melo sobre Edinson Cavani y Agustín Marchesín

Por último, el exmediocampista de 41 años lamentó que Edinson Cavani haya fallado un gol en los minutos finales y también se mostró sorprendido por el cambio de arquero en Boca Juniors: “El gol que Cavani perdió ahora... Un jugador de este nivel es increíble. Las oportunidades creadas por Boca, desperdiciadas, sobre todo la de Cavani al final del partido, tuvieron que pagar caro por eso. Alianza Lima clasificada, en La Bombonera”.

“No hay que culpar a nadie, nunca culparía a ningún jugador. Pero no entendí por qué el arquero de Boca, Marchesín, salió. No sé por qué lo hizo”, añadió.

El cuadro peruano eliminó al conjunto 'xeneize' y clasificó a fase 3 del certamen Conmebol. (Video: ESPN)