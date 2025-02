El insólito ‘blooper’ de Christian Ramos y Pedro Ynamine con Alianza Universidad que terminó en el gol más rápido de Liga 1 2025

El defensa 'regaló' la pelota y Jhonny Vidales abrió el marcador en Huánuco. (Video: L1MAX)

Para no creerlo. En Huánuco no solo se vio un insólito ‘blooper’, sino que esta acción se convirtió en el gol más rápido de la Liga 1 2025. Alianza Universidad se enfrentaba a ADT de Tarma en el Estadio Heraclio Tapia por la fecha 3 del Torneo Apertura con la obligación de conseguir sus primeros tres puntos, pero esto no se dio, ya que todo comenzó muy mal.

Ni bien el árbitro pitó el inicio del juego, el conjunto huanuqueño jugó la pelota hacia atrás, llegando hasta los pies de Christian Ramos, quien se confió con el pase. El defensa jugó muy corto para su portero Pedro Ynamine y este, en lugar de reventar la jugada, quiso llevar al rival al rival y malogró el amanecer del partido.

Jhonny Vidales, que estaba muy atento en la delantera de ADT, aprovechó el error de Alianza Universidad y solo tuvo que empujar el esférico para marcar el madrugador gol en condición de visita. Hubo silencio en el recinto deportivo.

Solo habían pasado 10 segundos desde que el equipo de Paul Comingues había sacado desde la mitad del campo. “Muy corto el pase de Ramos para su golero. Y Vidales que capitaliza con todo. Sorprende a propios y extraños, a comentaristas y relatores”, lanzó el comentarista de L1MAX, que casi no tuvo mucho espacio para narrar el arranque del encuentro y entender lo que había pasado.

“Acabamos de ver el gol más rápido en la temporada 2025 de la Liga 1. Con mucha parsimonia los jugadores de Alianza Universidad. Christian Ramos le deja muy corta y Pedro Ynamine no sale decidido a despejar el balón. Gol de vestuario. ADT está adelante en el marcador”, señaló el comentarista del citado medio.

Y como si esto fuera poco para Christian Ramos, también hubo otra jugada donde tuvo mucha participación y terminó en gol de ADT. Ocurrió a los 44′ del primer tiempo, cuando ambas escuadras igualan 2-2 en un partidazo lleno de emociones para los presentes.

Otra vez con Jhonny Vidales, ADT se puso arriba. El delantero recibió la pelota por el lado derecho del área de Alianza Universidad y dejó en el suelo a la ‘Sombra’, para luego marcar lo que sería su triplete con el conjunto tarmeño. Al final, fue triunfo para los de Carlos Dessio.

Jhonny Vidales marcó triplete para la victoria de ADT sobre Alianza Universidad.

Alianza Universidad atraviesa mal momento

Los huanuqueños regresaron con mucha expectativa a Liga 1 luego de 4 años en Liga 2. Se reforzaron con jugadores experimentados del medio local como Yorleys Mena, Marcos Lliuya, Christian Ramos, entre otros. Todo con el fin de asegurar la permanencia y ver si puede luchar por algún cupo internacional. Sin embargo, su presente es muy complicado.

En tres partidos disputados del campeonato local, solo sumaron un punto y recibieron un total de ocho goles. Y si bien anotaron dos tantos en todos sus duelos, la defensa es su mayor preocupación. Paul Cominges tendrá que hacer modificaciones para evitar que esta situación continúe con el pasar de las jornadas.

Le toca visitar a Universitario en el Monumental

Eso sí, tendrá que corregir en tiempo récord, ya que su próximo rival será nada menos que Universitario de Deportes, que no jugó ante Atlético Grau en señal de duelo por la tragedia en Real Plaza Trujillo (choque será reprogramado).

‘Azulgranas’ y ‘cremas’ se verán las caras el domingo 2 de marzo en el estadio Monumental de Ate desde las 18:00 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de GOLPERU, canal que cuenta con los derechos televisivos de la escuadra que dirige Fabián Bustos. Duro reto para los huanuqueños ante el vigente campeón nacional.