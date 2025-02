El desahogo de Luis Advíncula en entrevista tras golazo con Boca Juniors: “Hay cosas que uno pasa y no te dejan rendir”

El desahogo del peruano tras bajo rendimiento con el 'xeneize'. (Video: TNT Sports).

Luis Advíncula, lateral peruano de Boca Juniors, expresó su satisfacción y alivio después de haber marcado un golazo en el reciente partido que terminó con la victoria de su equipo ante Aldosivi. El tanto llegó en un momento clave para el defensor, quien ha estado luchando por recuperar su nivel tras un 2024 complicado en el cual no logró brillar como en otras temporadas. En una entrevista con TNT Sports Argentina, Advíncula se mostró visiblemente contento y, al mismo tiempo, liberado por haber podido superar una etapa difícil, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Contento (por el gol), porque lo venía buscando hace mucho. El año pasado no tuve un buen campeonato. Ahora estoy intentando recuperar la forma, y hoy se me dio de quitarme esa mufa de mier…”, afirmó el futbolista, en un tono sincero y directo. La referencia al término “mufa” reflejó la carga emocional que llevaba el jugador, quien no solo atravesaba dificultades en el campo, sino también fuera de ella.

La temporada anterior no fue fácil para Advíncula, quien, a pesar de su indiscutible capacidad defensiva y experiencia internacional, no logró rendir al nivel esperado. Los altibajos fueron constantes y, a veces, el peso de las expectativas sobre su desempeño pareció hacerse más grande. Sin embargo, esta victoria y el gol conseguido le sirvieron como un bálsamo, un momento de desahogo que le permitió soltar la presión acumulada. Al respecto, el lateral reconoció que la autocrítica y el trabajo personal fueron esenciales para su proceso de recuperación.

Juan José Buscalia opinó del lateral peruano y cuánto ha variado su performance en Boca Juniors. (Video: Denganche)

“Sabemos en el equipo que estamos y lo que demanda. Pero a veces hay cosas que uno en lo personal pasa que no te dejan rendir como tienes que hacerlo, pero ahora estoy volviendo a ser el jugador que quiero ser”, dijo Advíncula, dejando claro que, a pesar de las exigencias inherentes al club, también hay factores emocionales y personales que juegan un papel clave en el rendimiento de cualquier jugador.

El defensor también destacó la importancia del trabajo mental para superar los baches y retomar el camino correcto. En este proceso, la familia y los seres queridos desempeñaron un papel fundamental. “Lo vengo trabajando desde lo mental con mis seres queridos”, expresó, enfatizando el apoyo que ha recibido de su entorno cercano para salir adelante y recuperar su mejor versión.

A pensar en Alianza Lima por la Copa Libertadores

A pesar de la satisfacción personal, Luis Advíncula no se dejó llevar por la euforia. En sus palabras, dejó en claro que la temporada de Boca Juniors aún tiene muchos desafíos por delante, y su objetivo es seguir aportando al equipo.

“Ahora a pensar en el martes que viene un duro equipo”, concluyó en referencia al importante duelo que tendrán ante Alianza Lima por la fase 2 ida de la Copa Libertadores 2025 en La Bombonera. Los ‘xeneizes’ deben remontar el 1-0 de la ida. Si no consiguen un resultado esperado, quedarán eliminados del certamen Conmebol.

Luis Advíncula se metería al once ante Alianza Lima

El lateral peruano no pudo estar en el duelo de ida con Boca Juniors debido a que estaba suspendido por Conmebol. Pero ahora quedó listo para enfrentar a Alianza Lima en la Bombonera. Eso sí, todo está en manos de Fernando Gago si lo pone o no de titular.

Lo cierto es que ‘Bolt’ se reencontró con la felicidad tras su golazo a Aldosivi y seguro buscará seguir por ese camino para recuperar su mejor versión con el equipo ‘azul y oro’. La primera prueba es el conjunto ‘blanquiazul’, donde encontrará a un viejo conocido como Carlos Zambrano, además de otros compatriotas.