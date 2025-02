Se reveló qué camiseta usará Alianza Lima para duelo con Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima está a un paso de alcanzar la gloria en la Copa Libertadores 2025, los ‘blanquiazules’ se jugarán el todo o nada frente Boca Juniors este martes 25 de febrero a las 19:30 horas en La Bombonera, por la fase 2 del torneo internacional. El equipo de Néstor Gorosito llegarán motivados debido a la ventaja que sacaron al ganarle por 1-0 a los ‘xeneizes’ en Matute en el choque de ida, y ahora irá a Buenos Aires a cerrar su deseada clasificación.

El ambiente ya empezó a palpitarse en el Perú y Argentina, este choque es muy importante porque definirá el futuro de ambos equipos en el campeonato Conmebol. En las últimas horas un detalle no menor abrió polémica en redes sociales, se conoció de que el máximo ente del fútbol sudamericano no le aceptó al cuadro victoriano las opciones de camisetas que dio para medirse con la escuadra de Fernando Gago en Buenos Aires. La razón es porque en la indumentaria de los ‘grones’ de esta temporada predomina el color azul, el cual es similar a la Boca y no se podrá distinguir en la cancha.

Hasta hace unas horas atrás, el ‘equipo del pueblo’ no tenía dorsal para chocar la vuelta, pero el periodista deportivo Enrique de la Rosa reveló de que se mandó a confeccionar una nueva camiseta de manera especial y solo se utilizará en ese cotejo. Todos los hinchas esperan de que pueda ser una histórica que le dé el boleto a la fase 3 de la Copa.

“Alianza Lima va a jugar el martes con una camiseta 100% nueva; ya está confeccionada, es una camiseta blanca. No le han aceptado jugar con ninguna camiseta que estaba registrada antes de los partidos con Nacional de Paraguay. El reglamento de la Conmebol habla de que se tienen que registrar las camisetas 10 días previos a cada fase, y obviamente la Conmebol le aceptó a Alianza las camisetas a inicio de la Copa Libertadores, pero ahora no se lo aceptaron con Boca Juniors. No aceptaron la blanquiazul principal porque es muy parecida a la que tiene Boca, no aceptan la verde, tampoco la azul alterna; entonces Alianza decidió confeccionar una camiseta que solo va a tener un partido. No será la blanquiazul del año pasado, como ayer se mencionó; será totalmente novedosa”, apuntó el popular ‘Kikín’ en el programa ‘Fútbol Champán’.

Los 'blanquiazules' se impusieron 1-0 con un gol de Pablo Ceppelini en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. (Conmebol)

De la Rosa dio más detalles del diseño de la exclusiva camiseta que usará Alianza para enfrentar a Boca en un choque que genera mucha expectativa. “La camiseta será totalmente novedosa, es totalmente blanca; no sé si es de entrenamiento o es nueva, pero la van a ‘brandear’ y quedó bien paja. Va a jugar todo de blanco Alianza; me gusta porque el blanco es ‘feeling’, no es de la cruz, es una camiseta novedosa. No jugará con la camiseta verde o azul; será blanca y totalmente novedosa”.

Carlos Zambrano le ganó el duelo a los delanteros de Boca Juniors en Matute. - créditos: EFE

¿Paolo Guerrero y Kevin Quevedo jugarán ante Boca Juniors?

Kevin Quevedo generó mucha preocupación debido al fuerte golpe en las costillas que recibió en el choque de ida que se jugó en Matute, no terminó el encuentro y tuvo que ser cambiado a los19 minutos. El extremo se pudo recuperar a tiempo y fue considerado en la lista de convocados para el partido de hoy viernes 21 de febrero frente Juan Pablo II, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2025. Se conoció de que no será titular, pero la idea de Néstor Gorosito es darle minutos para que llegue con ritmo futbolístico frente Boca Juniors.

“Paolo Guerrero, si Dios quiere, va a jugar ahora este partido, nosotros jugamos el viernes (Juan Pablo II), y es muy probable que esté Kevin Quevedo también Pablo Lavandeira. Vamos a ir con mucha expectativa de hacer un buen partido. Nosotros queremos jugar y tener más la pelota de la que tuvimos el otro día. Tratar de jugar de igual a igual, como hicimos acá en Lima, de la misma forma”, apuntó el DT argentino en conversación con Radio La Red de Argentina.