Hinchas de Corinthians explotaron contra André Carrillo y el resto de jugadores tras empate en Venezuela: “Regresen de vacaciones y dejen las ferias”

La 'Culebra' habló de su golazo y de las críticas de los hinchas por la paridad en Venezuela por la Copa Libertadores. (Video: Meu Timão)

Corinthians de Brasil no pudo conseguir una victoria en su duelo de visita contra Universidad Central de Venezuela y terminó empatando en el marco de la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. A pesar del gol inicial de André Carrillo, los dueños de casa lo igualaron con el autogol de Joao Pedro, quedando con vida en un duelo de vuelta que se disputará la próxima semana en la Arena Corinthians. Este resultado generó un enorme malestar en los hinchas del ‘timao’, quienes explotaron contra el peruano y el resto de jugadores, dejando fuertes comentarios.

Luego de la contienda que se llevó a cabo en el estadio Olímpico de Caracas, la ‘Culebra’ brindó declaraciones para el medio ‘Central do Timao’ y manifestó sus impresiones por el 1-1.

“Está claro que el resultado no era lo que buscábamos. Pero ya está, no hay que pensar en el pasado, sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar y ahora toca darlo todo en casa, donde sabemos que somos fuertes y esperaremos a UCV”, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, reconoció que el campo de juego no estaba en las mejores condiciones, aunque resaltó que ese factor también lo sufrió el cuadro ‘tricolor’. “La cancha estaba igual para los dos equipos, no hay excusa. Claramente, no estaba bien, pero no es una excusa”, dijo.

André Carrillo fue uno de los puntos altos de Corinthians ante Universidad Central de Venezuela. - créditos: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

André Carrillo sobre las críticas de los hinchas de Corinthians

De pronto, el periodista que lo entrevistaba le preguntó a André Carrillo qué opinaba sobre las críticas de los hinchas de Corinthians que se hicieron presente en el recinto deportivo de Venezuela, a lo que aceptó que no entendió lo que dijeron.

El comunicador, de manera gentil, le tradujo al castellano lo que signicaban las duras declaraciones ‘vuelvan de las vacaciones, dejen las ferias’. Bajo ese contexto, el mediocampista peruano entendió la postura de los fanáticos por la grandeza de la institución.

“Es normal, están molestos porque no ganamos, es parte de un equipo grande que tenga esa exigencia y sabemos que tenemos que dar más y hacerlo mejor”, comentó el extremo reconvertido a volante.

Eso no fue todo, ya que la ‘Culebra’ hizo autocrítica. Pese a que anotó un gol, es consciente que se le va a pedir que mejore sus cifras de cara a portería rival. “Feliz por eso. Claramente, estoy aquí para ayudar al equipo. Tengo que anotar más goles, dar más asistencias y es parte de. Ojalá que sea el primero de muchos”, indicó.

La 'Culebra' combinó con Memphis Depay para anotar en duelo por Copa Libertadores 2025. (Video: ESPN)

Por último, Carrillo Díaz mencionó que para el conjunto de Sao Paulo, el 1-1 acabó siendo como una caída aún siendo los favoritos. “Para nosotros es una derrota, un golpe duro. Sabíamos que éramos favoritos y un empate no era bueno”, sostuvo.

Empate amargo de Corinthians en Venezuela

De hecho, el gol del canterano de Alianza Lima se gestó a través de una combinación con Memphis Depay. La estrella holandesa se recostó al extremo izquierdo y, cuando quiso encarar, le dio un pase al peruano, quien sacó un regate y se perfiló para su pierna derecha, metiendo un derechazo rasante imposible de atajar para el arquero Miguel Silva a los 36 minutos.

La superioridad de Corinthians en el juego era abismal, pero cuando Universidad Central trataba de generar ocasiones, lo hacía con peligro. Recién a los 75 minutos, los locales pudieron empatarlo luego de que Charlis Ortíz metiera un cabezazo que el portero Hugo Souza rechazó, pero Joao Pedro acabó introduciendo el balón en su propio arco.

Corinthians sufrió un empate ante Universidad Central en Venezuela pese a haber dominado el partido. - créditos: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El ganador de esta serie se definirá el miércoles 26 de febrero en la Arena de Corinthians y tendrá un cupo para avanzar a la fase 3, donde chocará con el triunfador entre Barcelona SC de Guayaquil o El Nacional de Ecuador.