Se reveló la tensa charla de Juan Román Riquelme con jugadores de Boca Juniors por perder ante Alianza Lima: “No le gustó nada de lo que vio”

El presidente 'xeneize' no quedó contento con la actuación en la derrota ante Alianza Lima por la Copa Libertadores 2025. (ESPN)

La derrota ante Alianza Lima ha movido el mundo ‘xeneize’. Boca Juniors no pudo conseguir un buen resultado en su visita a Matute y deberá voltear la llave el próximo martes 25 de febrero en su estadio La Bombonera para avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores 2025.

El tropiezo ante el equipo peruano en el encuentro de ida no solo ha enfurecido a la hinchada, sino también a los propios directivos del club. De acuerdo al periodista Augusto Cesar, el presidente Juan Román Riquelme sostuvo una tensa charla con los jugadores ‘bosteros’ en el camerino del estadio Alejandro Villanueva, situado en Lima.

“Estamos en condiciones de adelantar que anoche terminando el partido, Juan Román Riquelme fue al vestuario, charló con el plantel, al presidente de Boca no le gustó nada de lo que vio, fue muy crítico con el plantel, con la situación y lo que se vio dentro de la cancha”, fueron las primeras palabras del reportero argentino en el programa F90 de ESPN.

El objetivo de la reunión de Román con los deportistas fue cambiar el chip pensando en la vuelta. “Si bien Boca perdió, anoche se pudo quedar afuera de la Libertadores y Sudamericana, por lo cual el mensaje del presidente fue de cara a lo que viene el martes, eso tiene que ver con una reunión en una espacio de algunos minutos, ni bien terminado el partido, entre el presidente de Boca y el plantel”.

Juan Román Riquelme sostuvo una reunión con los jugadores de Boca Juniors en el vestuario de Matute.

Fernando Gago cambiará todo el once titular ante Alianza Lima

Posteriormente, el periodista Augusto Cesar señaló que el técnico Fernando Gago no se encuentra conforme con sus dirigidos. Esto quedó demostrado cuando le recriminó a Exequiel Zeballos, hasta incluso lo amenazó por no correr, durante el compromiso con Alianza Lima.

Por ese motivo, el entrenador de Boca Juniors preparará muchos cambios para volver a medirse con el conjunto ‘blanquiazul’ por la Copa Libertadores. Hasta el momento, el único que permanecería en el once titular sería el portero Agustín Marchesín.

“Por lo que me cuentan, del lado del cuerpo técnico, todo va con ese grito de Gago hacia Zeballos, no es el único, el técnico cree que hay jugadores que les dio la confianza desde que llegó, que no están rindiendo como esperaba, por eso al único que se le puede confirmar para jugar la revancha es el arquero, se vienen cambios bruscos”, contó el reportero de ESPN.

Cabe señalar que Gago recuperará muchos jugadores -lesionados o suspendidos- para la vuelta ante Alianza Lima el próximo martes 25 de febrero a las 19:30 horas en Buenos Aires. Por ejemplo, Marcos Rojo y Ander Herrera entrenaron a la par de sus compañeros, mientras que Luis Advíncula cumplió su sanción.

Duras escena entre el DT y su jugador en Matute. (Video: ESPN).

Juan Román Riquelme protagonizó afectuoso momento con Hernán Barcos

Juan Román Riquelme pasó un momento amargo en su visita a Matute con la derrota de su equipo; no obstante, se olvidó de todo después del pitazo final y el careo con sus jugadores. Fue así como protagonizó un afectuoso momento con Hernán Barcos, capitán de Alianza Lima.

El ‘Pirata’ y ‘Topogigio’ intercambiaron palabras en la zona mixta del estadio Alejandro Villanueva y posteriormente se despidieron con un caluroso abrazo. El delantero del club peruano reveló qué le dijo el ‘10′ argentino. “Se puso a disposición en lo que necesitemos, ahora que viajamos”.

Hernán Barcos sostuvo amistoso encuentro con Juan Román Riquelme y admitió que es su ídolo tras victoria de Alianza Lima ante Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025.