Periodista de la Conmebol explicó bajo rendimiento de Luis Advíncula: “Me hace acordar al que recién llegó a Boca Juniors”

Juan José Buscalia opinó del lateral peruano y cuánto ha variado su performance en Boca Juniors. (Video: Denganche)

El hincha argentino es conocido por ser muy pasional y vivir el fútbol de una manera muy especial. Sobre todo en los clubes grandes como Boca Juniors y River Plate, la exigencia es máxima y la idolatría llega a niveles inesperados. Por tal motivo, si un jugador que mostró un rendimiento deslumbrante, luego decae, suele pasar del elogio desmesurado a la crítica despiadada.

Esto le ha ocurrido a Luis Advíncula, quien llegó a ser uno de los baluartes del cuadro ‘xeneize’, pero ahora viene siendo cuestionado e incluso varios fanáticos piden que deje la institución. En ese sentido, Juan José Buscalia explicó el motivo por el cual el lateral peruano atraviesa este bajón en su rendimiento.

“Estamos hablando de uno de los mejores laterales derechos que tiene el fútbol sudamericano. Es un jugador mundialista, un hombre de jerarquía, que no abunda en el fútbol argentino”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Desmarcados’.

Ahí fue cuando el periodista de Conmebol mencionó que la versión actual del ‘Rayo’ es parecida a la que tuvo en 2021, cuando inició en el elenco argentino. “Este Advíncula del 2025 que estoy viendo me hace acordar mucho al Advíncula que llegó a Boca, que no sacaba la diferencia, que físicamente no estaba cómodo”, indicó.

Luis Advíncula tuvo algunos inconvenientes en sus inicios en Boca Juniors en 2021. - créditos: REUTERS/Demian Alday Estevez

Luis Advíncula y un pobre inicio en Boca Juniors

Cuando Luis Advíncula fichó por Boca Juniors a finales de junio de 2021, se había generado una gran expectativa. Y es que se trataba de un jugador mundialista con la selección peruana en Rusia 2018, con vasta experiencia en el extranjero y que venía de ascender a LaLiga de España con Rayo Vallecano.

Sin embargo, no fue fácil para que se adueñe con el puesto, ya que el canterano Marcelo Weigandt partió con ventaja. Todo cambió en octubre de ese año, momento en que el carrilero argentino padeció una lesión, que le permitió a ‘Lucho’ poder asentarse como titular.

Luis Advíncula y sus mejores momentos en Boca Juniors

No fue sino hasta que Jorge Almirón tomó la dirección técnica de Boca Juniors en abril de 2023 para que Luis Advíncula empiece a despegar. El gol contra Deportivo Pasto por Copa Libertadores fue el detonando para una gran campaña del peruano, que en esa competición anotó 4 dianas, incluyendo una ante Fluminense en la final.

Juan José Buscalia hizo un recuento de esta etapa y de la caída en su rendimiento que lo ha sufrido hasta el presente. Sus últimos cotejos con la selección peruana tampoco han sido positivos. “Advíncula 2023 fue uno pleno, que hasta te diría que sus goles y su rendimiento llevaron a Boca a la final de la Libertadores. En 2024, el primer semestre fue bueno, el segundo no tanto, y este 2025 por ahora no ha levantado”, acotó.

Boca Juniors enfrentó a Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023

Periodista argentino y la clave para que Luis Advíncule recupere su mejor nivel

El comunicador de Conmebol enfatizó que Luis Advíncula puede recuperar su mejor nivel en Boca Juniors y tiene que ver con su puesta a punto físicamente. El exjugador de Sporting Cristal ha tenido problemas musculares y, a sus 34 años, las recuperaciones son más complejas.

“Para mí, es un jugador que tiene todo el oficio del mundo, tiene mucho carácter, mucha personalidad, que conoce muy bien el puesto, pero que necesitar estar 100% físicamente para sacar la diferencia. El paso del tiempo, lógicamente, le juega en contra y es algo que le pasa a todos los que habitamos la Tierra. Pero me parece que, en la medida de que él recupere su mejor forma física, volverá a ser el lateral indiscutido en la derecha de Boca. En este momento no lo es”, sostuvo.