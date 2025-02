Óscar Ibáñez confirmó que Ricardo Gareca lo llamó tras asumir como nuevo DT de Perú y señaló cómo su experiencia lo ayudará

El técnico de la selección peruana, Óscar Ibáñez, reveló que habló con Ricardo Gareca al asumir el cargo de DT

Óscar Ibáñez sostuvo su primera conferencia de prensa como nuevo entrenador de la selección peruana. El exguardameta estuvo acompañado del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y respondió a todas las preguntas sobre diversos temas.

El campeón de la Copa Sudamericana con Cienciano fue consultado por Ricardo Gareca, con quien compartió en la ‘bicolor’ al ser su preparador de arqueros camino a la Copa del Mundo Rusia 2018 y Qatar 2022, y sorprendió al revelar que el popular ‘Tigre’ lo llamó ni bien fue designado en el cargo.

Posteriormente, el exportero agradeció a los demás entrenadores tanto nacionales como extranjeros que se comunicaron con él luego de que la ‘bicolor’ lo anunciara como su estratega interino para los seis partidos restantes de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Aprovecho también para agradecer a todo el comando técnico del profe (Sergio) Markarián que nos llamó, al ‘Chino’ Rivera, Franco Navarro, ‘Ñol’ ( Nolberto Solano), una cantidad de entrenadores del extranjero que me llamaron y se pusieron a disposición para lo que necesitemos”, exclamó.

Asimismo, Ibáñez lamentó no poder atender el llamado de otros colegas, pero se mostró muy contento por las muestras de cariño. “A toda la gente que trató de contactarse conmigo y todavía no he podido responder, pero eso me pone muy feliz, me hace reconfirmar que tomamos una buena decisión”.

Óscar Ibáñez confirmó contacto con Ricardo Gareca tras asumir como DT de Perú.

Óscar Ibáñez señaló cómo lo ayudará la experiencia junto a Ricardo Gareca

Previamente Ibáñez había sido consultado por los motivos que lo impulsaron a aceptar la propuesta de Agustín Lozano y la directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). A la par, señaló los argumentos por los cuales consideraba que estaba listo para emprender este nuevo desafío.

Dentro de esa lista de factores que lo llevaron a convertirse en el nuevo estratega de la selección peruana, destacó la experiencia obtenida formando parte del comando técnico de Sergio Markarián (camino a Brasil 2014) y Ricardo Gareca (rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022).

El técnico de la selección peruana, Óscar Ibáñez, dio a conocer las razones por las que decidió asumir el cargo

¿Vuelven Paolo Guerrero y Christian Cueva?

Por otro lado, Óscar Ibáñez habló sobre los posibles regresos de Paolo Guerrero y Christian Cueva a la selección peruana. El primer futbolista en mención anunció su retiro post derrota ante Argentina, mientras que el segundo no venía siendo considerado por su presente futbolístico.

El exguardameta nacional señaló que conversó con el ‘Depredador’ y este le dio a conocer que quería seguir jugando por la ‘bicolor’. En cuanto al ‘Cholito’, no le cerró las puertas de la Videna, pero sí mencionó la condición para que vuelva: mostrar un buen rendimiento en Cienciano.

Óscar Ibáñez se refirió a la posibilidad de que Paolo Guerrero y Christian Cueva vuelvan a la selección peruana.

Los partidos que le restan a Perú en las Eliminatorias 2026

El primer reto para la selección peruana y Óscar Ibáñez será el jueves 20 de marzo a las 20:30 horas frente a Bolivia en el Estadio Nacional de Lima. Posteriormente, el equipo se trasladará a Venezuela, donde enfrentará a la ‘vinotinto’ el martes 25 a las 19:00 horas (hora peruana) en el Estadio Monumental de Maturín, cerrando así una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Tras estos partidos, Perú tendrá cuatro encuentros más, en los cuales deberá conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para seguir luchando por un lugar directo en el Mundial o, al menos, asegurar el repechaje, ya que la Conmebol otorga siete plazas para el torneo.

Actualmente, el conjunto ‘bicolor’ se encuentra en la última posición de la tabla con siete puntos, producto de una sola victoria frente a Uruguay, junto a siete derrotas y cuatro empates. Además, está a seis de la zona de repechaje, actualmente ocupada por los bolivianos. Estos son los próximos partidos en el calendario de la selección peruana:

Fecha 15: Colombia vs Perú (junio)

Fecha 16: Perú vs Ecuador (junio)

Fecha 17: Uruguay vs Perú (septiembre)

Fecha 18: Perú vs Paraguay (septiembre)

Los próximos partidos de Perú será ante Bolivia y Venezuela en las Eliminatorias 2026.

Comenzó la era Óscar Ibáñez

El técnico de 57 años busca recuperar el tiempo perdido de cara a la siguiente convocatoria de la selección peruana. Por esa razón, asistió al duelo de Alianza Lima vs Nacional, válido por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2025. El exportero estuvo observando a los jugadores ‘blanquiazules’, que tuvieron un gran rendimiento y ganaron 3-1 en Matute para sellar su clasificación a la segunda etapa.