¿Qué fue de Darlin Leiton? La promesa ecuatoriana que jugó en Alianza Lima y ahora brilla en la segunda división de su país

Una de las grandes apuestas que realizó Alianza Lima en los últimos años fue la de Darlin Leiton, delantero ecuatoriano nacido el 9 de mayo de 2001 y formado en las divisiones inferiores de Independiente del Valle, club que cuenta con una de las mejores canteras de Sudamérica, y que por esos mismos años lanzó a la fama a futbolistas de la talla de Piero Hincapié, William Pacho, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo y Kendry Páez, con quienes compartió vestuario y que actualmente son claves en la selección de Ecuador y pertenecen a algunos de los mejores equipos del mundo como Bayer Leverkusen, PSG, Flamengo y Chelsea respectivamente.

En medio de este entorno tan competitivo, Leiton supo destacar por sobre los demás. Solo dos años antes de arribar a La Victoria, fue figura en el título de la Copa Libertadores Sub 20, marcándole en la final a un River Plate que contaba con Enzo Fernández. Aquella actuación, lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, y se le auguraba un futuro similar al de sus compañeros mencionados.

Darlin Leiton (5to arriba) junto a William Pacho (3ro arriba) Moisés Caicedo (3ro abajo) y Piero Hincapié (4to abajo( con el Independiente del Valle campeón de la Copa Libertadores Sub 20. (Twitter).

Pero el salto al profesionalismo no fue fácil para el nacido en la provincia de Babahoyo, quien al año siguiente, ya como parte del plantel principal, no pudo consolidarse y solo disputó dos partidos. No obstante, esto no mitigó las expectativas forjadas a su alrededor, ya que en paralelo, tuvo una buena temporada con Independiente Juniors, filial del ‘matagigantes’ que milita en segunda división de Ecuador.

En ese contexto, apareció Alianza Lima, que venía de un año fantástico, habiéndose proclamado campeón nacional, y en la búsqueda de refuerzos de calidad para la Copa Libertadores. Tras negociar con Independiente del Valle, los ‘íntimos’ desembolsaron 100 mil dólares por su fichaje, con la esperanza de que dicha inversión rápidamente traería sus frutos, tanto en el campo como con una futura venta. De esta forma, le hicieron un contrato por tres temporadas.

Darlin Leiton fue intrascendente en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

No obstante, las cosas no resultaron como se esperaba. Si bien mostró cierto atrevimiento en sus primeros encuentros, no se encontraba pleno físicamente y las lesiones le impidieron tener continuidad. “Tuve una lesión en la rodilla, me operaron los meniscos, eso me paró un mes, pero la lesión siguió, no me dejaba entrenar, volvía, salía y estaba así hasta que ya me recuperé, pero me costó volver al ritmo”, declaró tiempo después a DL9

En su primer curso solo disputó 10 partidos y su mayor aporte fue una asistencia mediante un buen centro a Hernán Barcos para un agónico triunfo sobre UTC en el estadio Alejandro Villanueva por la novena jornada del Torneo Clausura. Los ‘blanquiazules’ se proclamarían bicampeones nacionales aquella campaña, pero el técnico Guillermo Salas, decidió no contar con él para el siguiente año, especialmente porque ocupaba cupo de extranjeros.

Darlin Leiton dio su única asistencia en Alianza Lima en la victoria 1-0 sobre UTC por el Torneo Clausura 2022 (GOLPERU)

Como seguía siendo un activo del club, decidieron prestarlo a la Universidad Católica de su país, con el fin de que recupere la confianza tras las lesiones y vuelva más consolidado. Tuvo un estreno ilusionante marcando un golazo en un amistoso contra Mushuc Runa, en la presentación oficial del equipo, pero se apagó rápidamente y apenas tuvo continuidad en el año, disputando solo 5 partidos.

¿Qué pasó con Darlin Leiton?

Al finalizar el 2023, Darlin Leiton retornó a Alianza Lima, donde nuevamente no lo tenían en sus planes y decidieron cederlo a Manta de la segunda división de Ecuador. Sin embargo, a los pocos meses tomaron la decisión de rescindir su contrato por mutuo acuerdo, un año antes de que finalizara el mismo. Por este motivo, terminó uniéndose de forma permanente al conjunto ‘atunero’.

Jugar en una categoría inferior fue una decisión complicada para el extremo ecuatoriano, quien en algún momento fue de las grandes promesas de su país. Quien jugó un papel clave en su llegada fue su técnico Efren Mera, quien como jugador había sido su compañero en Independiente del Valle y conocía su potencial, por lo que estaba decidido de recuperarlo y sacarle el mayor provecho.

Darlin Leiton fichó por Manta de la segunda división de Ecuador.

Recalar en la Serie B de Ecuador resultó ser la decisión más acertada para Leiton, quien recibió los minutos y la continuidad que se le venían negando los últimos años, prácticamente desde que dio el salto de las categorías menores al fútbol profesional. Este 2024 disputó un total de 32 partidos, marcando 7 goles y repartiendo 4 asistencias, cifras que aportaron para que el elenco ‘pesquero’ consiga el anhelado ascenso a primera división, finalizando en segundo lugar del campeonato con 60 puntos.

Uno de sus momentos más emotivos se dio el pasado 23 de abril en la victoria 1-0 sobre Gualaceo SC por la jornada 7. Se jugaban los últimos minutos del partidos cuando le quedó un rebote del arquero en el área chica y con un potente disparo puso el gol del triunfo. Aquella conquista fue especial, no solo porque aseguraba los 3 puntos, sino que era su primer tanto a nivel profesional. Sus siguientes víctimas serían San Antonio FC (3), Cuniburo FC (2) y Vargas Torres (1).

Con el pasar de las jornadas, Leiton fue ganando poco a poco mayor importancia en el equipo y terminó siendo dueño de las pelotas paradas, marcando goles de penal y brindando asistencias con precisos centros desde sus tiros libres.

Darlin Leiton fue clave en el ascenso del Manta a la primera división de Ecuador (YouTube)

Darlin Leiton y su sueño de volver a Alianza Lima

Pese a que ya no es jugador de Alianza Lima, Darlin Leiton tiene la esperanza de volver y tener una revancha en La Victoria: “La verdad a mí me encantaría volver a Alianza o a un equipo peruano. Desde que llegué fue muy bonito todo, la gente me recibió muy bien y me sentí muy bien estando en Perú, me encantó”, expresó en Desde Las Gradas.

Otro dato a destacar, es que durante su etapa como ‘blanquiazul’, logró forjar una gran relación con Jefferson Farfán, con quien se le vio compartiendo en diversas fotos y videos e interactuando en redes sociales: “Es una maravilla de persona, todo el año se portó fantástico conmigo, me daba consejos, le ponía buen ambiente al grupo”, reconoció.