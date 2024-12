Franco Navarro reveló futuro en Alianza Lima de Hernán Barcos, Carlos Zambrano, Catriel Cabellos y Franco Zanelatto

Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, se refirió a las renovaciones de Hernán Barcos y Carlos Zambrano, y la salida de Sebastián Rodríguez

Franco Navarro brindó su primera conferencia de prensa como gerente deportivo de Alianza Lima y dio detalles sobre la conformación del plantel ‘blanquiazul’ con miras a la temporada 2025. El también DT, confirmó la situación de diferentes futbolistas: el delantero Hernán Barcos, el defensa Carlos Zambrano, el mediocampista Catriel Cabellos y el atacante Franco Zanelatto.

“Las renovaciones ya se han hecho. En el nombre puntual de Hernán Barcos, tuvimos una reunión hace una semana, en la que rapidamente llegamos a un acuerdo. Él está feliz y nosotros mucho más de que continue con nosotros. Crfeo que le ha dado mucho a la institución durante los años en los que ha estado. Estará el próximo año con nosotros”, dijo Navarro sobre el ‘Pirata’ y la extensión de su vínculo.

Acto seguido, Franco confirmó la presencia de Carlos Zambrano para la siguiente temporada. “Hemos estado reunidos con él y también nos pone sumanente felices porque se trata de uno de los mejores jugadores de Alianza Lima, por no decir del 2024. Jugador de selección y capitán. Nos pone orgullosos que siga con nosotros por dos años más”.

Alianza Lima anunció la renovación de Hernán Barcos por todo el 2025.

Se confirmó salida de Sebastián Rodríguez

Franco Navarro también se refirió sobre el caso del volante uruguayo, reveló que Sebastián Rodríguez había expuesto su deseo de permanecer en Matute. Sin embargo, su decisión cambió con el pasar de los días y terminó marcando su salida de Alianza Lima a pesar de tener contrato vigente hasta fines del 2025.

“Hasta hace dos días, él estaba convencido de volver con nosotros. Ya lo habíamos hablado telefónicamente hace una semana que estuve en Buenos Aires, mientras él estaba de vacaciones en Montevideo (Uruguay). En ese momento me expresó claramente que está feliz de volver. Pero el día de ayer recibí una llamada de su representante, en la que manifiesta que Sebastián se ha tomado estos días y que, por un tema personal familiar, allí poco o nada podemos hacer, no va a poder venir con nosotros el 2025. También tiene una cláusula en su contrato que le permite resolver su contrato. En teoría hasta que nos confirmen que hace uso de la rescisión de contrato, pero todo indica que no seguirá con nosotros”, declaró el gerente deportivo.

Sebastián Rodríguez no va más en Alianza Lima.

¿Cómo va el pedido de préstamo de Catriel Cabellos?

Franco Navarro confirmó la intención de Alianza Lima por buscar el préstamo de Catriel Cabellos por todo el 2025, jugador que pertenece a Racing Club. “Catriel Cabellos me parece un jugador interesante, ha tenido un rendimiento que nos permite a nosotros quererlo tener el próximo año con nosotros. Me he reunido personalmente con él en Buenos Aires, hemos hablado por teléfono todos estos días para hacerle llegar nuestro interés”.

El directivo explicó qué falta para concretar su continuidad en Matute. “En Racing el 15 de diciembre son las elecciones para definir al presidente, dicho sea de paso, aprovecho para felicitar a Gustavo Costas por el campeonato porque es íntimo de corazón. Bueno, estamos esperando eso, he tenido conversación con un dirigente de Racing, pero debemos esperar que se den las elecciones”.

Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, informó sobre el futuro de Catriel Cabellos en el club y la renovación de su préstamo con Racing Club

Salida confirmada de Franco Zanelatto

Otra de las dudas en las últimas semanas sobre el grupo que estuvo en la campaña 2024, fue la del atacante Franco Zanelatto. Sobre el jugador, el directivo de Alianza señaló que no seguirá debido a que prefiere continuar su carrera en el exterior.

“Sobre Franco Zanelatto, yo he hablado con su representante y (José) ‘Cote’ Bellina ha hablado con Franco, porque yo lo llamé y no pudimos comunicarnos, pero la realidad es que nosotros nos encantaría que Franco Zanelatto siga con nosotros el próximo año. Se trata de un jugador joven con mucho futuro, es cierto que este año ha tenido demasiados problemas en la parte de salud con las lesiones, pero el representante, claramente cuando lo he llamado, manifiesta que Franco Zanelatto no va a firmar por ningún club peruano para el 2025 debido a que tiene la intención de jugar en el extranjero”, afirmó el ´Pepón’.

Además, el gerente del club ‘íntimo’ lamentó que no se hiciera la negociación con el futbolista paraguayo-peruano. “Nosotros quisiéramos tenerlo, pero me sorprende que no se le haya renovado o que no haya querido renovar, no sé la realidad. Tendría que estar renovado hace mucho tiempo y continuar con nosotros, pero como le vuelvo a repetir, el representante del jugador ha manifestado claramente que no va a firmar por ningún club en el Perú y que se va a ir a jugar al extranjero”.