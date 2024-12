Juan Reynoso apuntó contra los ‘haters’ y el daño que le hicieron a la selección peruana en las Eliminatorias 2026: “El que más sufre es el técnico”

El técnico nacional culpó a sus detractores de su salida de la 'bicolor'. (Hi! Sports TV)

No queda nada de lo que la selección peruana fue en algún día bajo la dirección de Ricardo Gareca. Se ha perdido el respeto a nivel de Sudamérica y ni qué decir en el mundo. Sus recientes malos resultados con goleadas de por medio y sobre todo la última posición en las Eliminatorias de Conmebol lo provocaron.

Hay muchos factores para explicar el debacle de la ‘bicolor’. Desde el alto promedio de edad producto de la ausencia de cambio generacional hasta las decisiones equivocadas tomadas por los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), entre ellos Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas.

Pero también existen personajes vinculados directamente al terrible momento del ‘equipo de todos’. En la actualidad, el técnico Jorge Fossati -con su cerrada propuesta de juego- y Juan Reynoso, con su excesivo pragmatismo, en el inicio de estas clasificatorias. Es evidente que los dos entrenadores, post Gareca, no han podido mantener la dirección.

Juan Reynoso no pudo ganar ningún partido oficial al mando de la selección peruana.

Precisamente, Reynoso ha vuelto a hablar desde México, país en el cual radica desde hace muchos años, sobre su fracaso con la selección nacional. El entrenador de 54 años, en primera instancia, se refirió al inmenso cariño que siente por la nación ‘azteca’ en diálogo con Hi Sports Podcast.

“Es muy fuerte el sentimiento de mi familia. A mi me tocó ir a dirigir a Perú en un momento, ellos han estudiado la carrera acá, después las maestrías lo hicieron afuera, pero les llama México, vienen aquí cada vez que pueden. Fue una decisión fácil por el cariño de la gente, es más te digo mi familia y yo pensamos que nos reconocen más lo que yo he pedido hacer en México que en Perú, y eso hace que uno tenga un cariño especial y un agradecimiento”, expresó.

La última frase de Máximo dio pie al entrevistador para que le pregunte sobre su reciente paso por la ‘blanquirroja’. El DT peruano no dudó en afirmar que no “hizo click” con la escuadra de su país y señaló los factores que lo alejaron del éxito en Videna.

“Los resultados son los que marcan siempre la tendencia, no fueron buenos, el periodo es corto y cada vez va a ser menos, porque entrenas menos, los jugadores llegan más cansados y si no hay un cambio generacional, el que más sufre es el cuerpo técnico, más el técnico principal”, respondió.

Juan Reynoso se refirió a su tormentoso paso por la selección peruana.

Juan Reynoso se refirió al trato de los hinchas peruanos y los ‘haters’

En esa misma línea, Juan Reynoso habló sobre su relación con los hinchas de la selección peruana. “No hay paciencia cuando hoy en las redes sociales los ‘haters’ aparecen y no hay resultados todo va exponencialmente hacia lo bueno y hacia lo malo. Pasó mucho eso”.

En contraparte, el ‘Ajedrecista’ acotó que los fanáticos se comportaban distinto en las calles. “Las pocas veces que salía a algún cine, restaurante o supermercado, la gente estaba agradecida, había buenos comentarios, fotos aquí, saludos acá, etc. Lo otro si era terrible, uno dice ‘¿cuál termina siendo la verdad?’, en el mano a mano, el aficionado de a pie, agradecido, más allá que no se rindieron buenas cuentas, me trataron muy bien”.

Reynoso cerró el tema Perú haciendo una autocrítica a su proceso. “Me ganó el romanticismo, lo tengo que remarcar. Me sentía fuerte, con ganas, creo que era el momento de regresar al país, dije ‘puede ser en cuatro u ocho años’, pero de repente en cuatro u ocho años no tenía las ganas o no se da por la coyuntura, entonces fui por el reto y salió mal. Pero no me van a quitar lo bailado”.