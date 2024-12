¿Cuándo se disputará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley? Representante de la FPV reveló medidas tras suspensión de la primera jornada

Jhonatan Ardila, director ejecutivo de la Federación Peruana de Vóley, reveló cuando comenzará la jornada 1 de la LNSV tras suspensión de la primera fecha (Movistar Deportes)

La primera fecha de la Liga Peruana de Vóley no se pudo disputar debido a que los 12 clubes se negaron a jugar en medida de protesta contra la Federación Peruana de Voleibol. Este hecho causó bastante controversia por la gran expectativa que había de cara al inicio de esta temporada luego del éxito que significó la anterior.

Tras la suspensión de esta jornada, se creó gran incertidumbre respecto cuando finalmente iniciará el campeonato. Ante esta situación, Jhonatan Ardila, director ejecutivo de la FPV, reveló la fecha de reinicio: “La liga va a iniciar el próximo sábado 7 de diciembre. ¿Se disputará la fecha 1 o la 2 (que corresponde por calendario? Que se juegue la primera es lo más probable”, expresó.

El directivo también aseguró que la próxima semana no tendrán el problema de la falta de garantías, debido a que las gestiones para contar con presencia de público ya están avanzadas y no habrá inconvenientes para el ingreso de la afición:

“Se va a jugar con público. Los permisos de parte de la Policía, de la municipalidad y de Disede (Dirección de Seguridad Deportiva) están dados. Falta la firma de Onagi (Oficina Nacional de Gobierno Interior) que está en trámite para iniciar el próximo lunes”, señaló.

Se suspendió la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2024 debido a un desacuerdo de los clubes con la Federación

“Es bueno iniciar conversación con los clubes”

Jhonatan Ardila también se pronunció respecto a la reunión que tendrá la FPV con los 12 clubes de la Liga Peruana de Vóley. De acuerdo a lo revelado por Cenaida Uribe, jefe de equipo de Alianza Lima, los equipos expondrán sus inquietudes respecto a la transparencia en los ingresos por auspiciadores, la obligación de que sean ellos quienes cubran los gastos logísticos con el dinero de las taquillas y la imposición de mostrar a los anunciantes de la Federación, sin recibir dinero a cambio:

“Sobre los acuerdos, no hay acuerdos sentados todavía con los clubes. La reunión ha sido para recoger todas las inquietudes que los clubes nos han hecho llegar, y programar una reunión el próximo día jueves para poder sentar esos acuerdos. Definitivamente yo creo que cualquier reunión va a ser favorable porque ambas partes tienen la oportunidad de exponer sus inquietudes y luego de construir acuerdos. Si bien no hemos sentado acuerdos porque los tiempos no nos lo han permitido, sí es bueno iniciar la conversación”, expresó.

Clubes de la Liga Peruana de Vóley presentaron solicitudes a la FPV

Los 12 clubes de la Liga Peruana de Vóley, sacaron un comunicado en conjunto revelando los puntos en los que no están de acuerdo con la Federación Peruana de Vóley (FPV), los cuales serán tratados en la próxima reunión. Estos son los siguientes:

1. Modificación de las Bases del Torneo 2024/25, efectuadas el 30 de noviembre de 2024, a tan solo 2 horas antes del inicio del torneo. Este cambio intempestivo afecta gravemente la planificación de los clubes y requiere una revisión inmediata para garantizar la estabilidad y claridad en el desarrollo del campeonato. 2. Costos de organización del torneo, se pretende que sean asumidos por los clubes. Ante lo cual, los clubes manifestamos nuestra rotunda negativa. Por lo que la FPV debe seguir haciéndose responsable de estos costos”, inicia el escrito.

“3. Permisos y garantías de seguridad de las autoridades competentes, que deben ser obtenidos antes de la iniciación del torneo. Es imperativo que se brinden las garantías necesarias para asegurar la seguridad de nuestros espectadores, quienes constituyen el corazón de nuestra liga y a quienes nos debemos. 4. En línea con nuestras reuniones previas con la FPV, solicitamos la liquidación y el Balance General correspondiente a la temporada 2023/24, para poder revisar con transparencia la gestión financiera y administrativa del torneo anterior. Así como el cumplimiento de los pagos correspondiente a los premios. 5. Finalmente, solicitamos que se transparenten los ingresos por patrocinios y ventas de publicidad generados por la Liga Nacional, así como la presentación de un presupuesto detallado de ingresos y gastos proyectados para la temporada 2024/25. Este presupuesto debe ser puesto a disposición de todos los clubes participantes para su conocimiento y análisis”, continúa.