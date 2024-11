Hugo Sotil fue homenajeado por el Barcelona: recibió invitación especial en el marco del 125 aniversario del club ‘azulgrana’

Hugo Sotil, con una camiseta conmemorativa del Barcelona. - Crédito: @FCBjugadors

Hugo Sotil llegó al Barcelona en el verano de 1973, procedente del Deportivo Municipal, en un movimiento más que curioso para la época, y desde entonces se hizo de un espacio en los corazones de los exigentes simpatizantes del club más importante de la historia de la ciudad de Catalunya.

Más de medio siglo después, el popular Cholo -llamado así por sus raíces indígenas provenientes del Perú- regresó a casa en el marco del 125 aniversario del Barça. La Agrupació de Veterans de la institución Azulgrana lo invitó para la cena anual que suele llevarse a cabo en el Hotel Catalonia Plaza.

Hugo Sotil brilló con los culés entre 1973 y 1976. - Crédito: FC Barcelona

En aquella velada especial, Sotil fue el invitado de honor ante más de 300 personas vinculadas con el club. Además, recibió el reconocimiento del presidente, Juan Manuel Asensi, la vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort, y el directivo responsable del Área Social, Josep Ignasi Macià.

“Estoy feliz de estar nuevamente en mi casa. La última vez que estuve fue antes de la pandemia. El nuevo estadio es hermoso. Le deseo todas las suertes a los muchachos. Posiblemente me quede para el 125° aniversario”, dijo en un breve contacto con el programa Què T’hi Jugues de la Cadena SER.

“Mi mejor recuerdo es haber salido campeones y haberle ganado al Real Madrid. Soy consciente que he marcado a una generación de barcelonistas y siempre me lo recuerdan. Estoy agradecido por todo el cariño que me brinda la gente del Barça”, añadió el Cholo.

A la mañana siguiente de aquella cena institucional, Hugo Sotil fue llevado al museo del Barcelona para recordar los pasajes históricos del emblemático equipo catalán al tiempo que acudió al entrenamiento masculino de la Agrupación en la Ciudad Deportiva en compañía de los directivos Rafael Zuviría, Pere Valentí Mora, Esteban Vigo y Antonio Olmo.

Hugo Sotil, mítico delantero del Barcelona. - Crédito: Difusión

“La gente aún me recuerda”

De 74 años, Sotil ha quedado gratamente impresionado por el calor y el cariño que ha recibido en su regreso al Barcelona. En su favor, los goles anotados en la campaña 1973/74 -siendo el más importante el marcado al Real Madrid en una goleada histórica, en el Bernabéu- han elevado su figura a la de un mito sin igual.

“La gente aún me recuerda y eso que han pasado muchos años. Está bien ese recuerdo. Cuando apareció el señor Rinus Michels me cambió la vida. Para bien. Recién me había casado. Jugué antes el Mundial 70 y tuve que venirme con mi esposa. Ya tenía una niña y embarcamos a Europa. Todo muchacho soñaba con llegar a uno de los clubs más queridos del mundo”, afirmó en una entrevista con Mundo Deportivo.