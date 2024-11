Jorge Fossati defendió a Bryan Reyna y desmintió versión de Belgrano tras apartarlo del primer equipo: “¿Quién inventa una fiebre?”

El peruano fue culpado de fingir una fiebre y recibió dura sanción del equipo argentino. (Radio Impacto)

Bryan Reyna vive una especie de pesadilla en Belgrano. El ‘Picante’, como lo conocen, pasó de ser figura y aclamado por los hinchas a ser borrado en los últimos dos partidos por la Liga Profesional Argentina. Su primera ausencia se debió a un castigo, pero de la segunda se sabe poco o nada.

El pasado miércoles 20 de noviembre, a un día del encuentro, el ‘Pirata’ informó que el futbolista de la selección peruana no formará parte de la convocatoria para enfrentar a Instituto, ya que faltó al entrenamiento del domingo. Este comunicado fue profundizado por la prensa argentina.

De acuerdo al periodista Marcos Torrejón de Radio Impacto, Reyna habría fingido una fiebre para ausentarse y posteriormente dejó el país del tango para unirse a los trabajos de la ‘bicolor’ de cara a los cotejos contra Chile y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

La sanción que recibió el exAlianza Lima fue de una fecha, no obstante, volvió a no aparecer en la lista para el encuentro contra Independiente Rivadavia, que terminó con derrota 2-0 en contra de su elenco en condición de local. Además, se desconoce si seguirá sin participar en lo que resta de la temporada.

Bryan Reyna no fue convocado para el Belgrano vs Rivadavia. Su segundo partido consecutivo sin jugar.

Jorge Fossati defendió a Bryan Reyna y desmintió a Belgrano

En esa línea, el técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, atendió a Radio Impacto de Córdoba y se refirió al caso de Bryan Reyna. El popular ‘Nonno’, como era de esperarse, se mostró muy sorprendido por lo que está pasando con su dirigido y aclaró el permiso que le dio para que permaneciera con Belgrano.

“No estoy demasiado informado, lo que vi me sorprendió muchísimo, no lo citaban porque desconfiaban que él había tenido un estado gripal o había fingido un estado gripal para irse a la selección. La verdad me extrañó muchísimo que hubiera alguien que pensara así, es al revés, pidieron y fue accedido que se quedara el lunes, todos los demás vinieron antes, él se quedaba el lunes para jugar contra Instituto”, inició.

Después, el DT uruguayo no dudó en defenderlo, argumentando que ningún futbolista inventaría una fiebre para perderse un partido. Además, destacó el profesionalismo del ‘Picante’ fuera de las canchas y señaló que espera que se solucionen los problemas en el elenco ‘celeste’.

“La sorpresa fue para nosotros, que no estuvo ni en el banco y era por un tema aparentemente por un estado febril, ¿Quién inventa un estado febril? Me imagino le habrán tomado la temperatura, no me cierra nada de lo que sé ahora. Por otra parte, conociendo a Bryan no sería capaz, no es de ese tipo de profesional y persona, así que lamentó por él, lo que está sucediendo, sinceramente. Es un chico joven y sé que él está bien, con muchas ganas en el club, ojalá que se aclare todo esto y vuelva jugar en la brevedad”, sentenció.

Jorge Fossati destacó el profesionalismo de Bryan Reyna y desmintió versión de Belgrano.

Una luz de esperanza para Bryan Reyna

Muchos vincularon la reciente sanción de Bryan Reyna con su mala relación con el entrenador Juan Cruz Real. Y es que el argentino, en su momento, puso al frente al peruano en una conferencia de prensa y cuestionó su falta de compromiso con la institución. A ello hay que sumarle que no le daba muchos minutos en su equipo.

Pero, podría haber un cambio de 180 grados en Belgrano. Cruz Real fue cesado tras la derrota ante Rivadavia y Norberto Fernández asumió como entrenador de forma interina. Esto podría abrirle las puertas de nuevo al futbolista peruano y devolverle el protagonismo en el primer equipo.