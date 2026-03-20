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Edison Flores hizo pedido a directivos de Universitario y Alianza Lima tras enfrentamientos: “Se ha llevado a un nivel más allá del fútbol”

El ‘Orejas’ también habló del posible cierre del estadio Monumental en el clásico y el grupo de la ‘U’ en la Copa Libertadores 2026

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Edison Flores se pronunció en el contexto de los recientes enfrentamientos entre los directivos de Universitario de Deportes y Alianza Lima. El jugador ‘crema’ realizó un llamado dirigido a los representantes de ambos clubes antes de viajar a Cutervo para medirse con Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Apertura.

En el aeropuerto Jorge Chávez, Flores pidió a los dirigentes ‘merengues’ e ‘íntimos’ dejar de lado las disputas en beneficio de la Liga 1. “Sobre los reclamos, vienen y van. Siempre ha sido así, pero creo que debería parar por ambas partes y unirse para que esto pueda crecer y ser un ejemplo para todos los que nos siguen”.

A pesar de su llamado, el ‘Orejas’ aclaró que la posibilidad de una tregua entre los dos clubes más importantes del país no está en sus manos. “Eso ya no nos compete a nosotros, sino a las autoridades. Desde el año pasado, esto se ha llevado a un nivel más allá de lo que es el fútbol, que es pasión”, señaló.

Edison Flores hizo pedido a
Edison Flores hizo pedido a directivos de Universitario y Alianza Lima tras constantes enfrentamientos.

Flores sobre posible castigo por racismo

Después, Edison Flores se refirió a la posibilidad de que el encuentro entre Universitario y Alianza Lima se juegue a puertas cerradas en el estadio Monumental, decisión que podría tomarse luego de que el árbitro Michael Espinoza reportara actos racistas durante el partido ante UTC en la fecha anterior.

Nosotros siempre esperamos jugar a estadio lleno, porque el hincha de la ‘U’ está pendiente del equipo y trata de apoyar. También se hace un llamado al respeto de toda la gente que va a los estadios, para que el fútbol y todo lo que sucede en la cancha esté de la mejor manera, sin faltar el respeto a los jugadores que estamos dentro”, expresó el futbolista.

Flores también dejó un mensaje claro sobre la discriminación en el deporte. “El respeto es fundamental. No puede haber faltas de respeto ni entre jugadores ni de la hinchada hacia los jugadores. El tema del racismo ha crecido mucho actualmente y eso debe parar. Se han marcado precedentes afuera, así que seguramente va a ir mejorando. Debemos mejorar todos como cultura”, sostuvo.

El árbitro Michael Espinoza decidió cortar el partido en el estadio Monumental tras insultos contra Ángelo Campos. (Difusión)

En otro momento, el delantero señaló que las polémicas en la Liga 1 son frecuentes y manifestó su deseo de que se supere esta situación. “Esperemos que todo mejore y que se deje de lado esta situación, porque el campeonato no es de dos equipos, es de 20”, dijo en referencia a Universitario y Alianza Lima.

Por último, Flores opinó sobre la sanción impuesta a su compañero Jairo Concha por enfrentarse verbalmente a hinchas de Sporting Cristal, considerando que la medida fue desproporcionada. “Llevamos varios años en el fútbol y siempre ha sido así. Obviamente, debe haber mucho más respeto, pero siempre ha habido esa relación entre la hinchada y los jugadores. Es parte del folclore peruano y del fútbol. Me pareció excesivo“.

Sobre el grupo de Copa Libertadores

Por otro lado, Edison Flores se refirió al grupo que le tocó a Universitario en la Copa Libertadores 2026, en el que el equipo peruano enfrentará a Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile en la fase de grupos.

Universitario integra el Grupo B
Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores. Crédito: X Universitario.

Fuerte, como todos los grupos de Copa Libertadores. Hay que jugar de la mejor manera. Tenemos un grupo con grandes rivales y hay que demostrar que podemos. Para nosotros siempre es difícil. Los partidos a nivel internacional son otro nivel y, aunque no tengamos rivales argentinos o brasileños, creo que el grupo está fuerte y muy parejo”, sentenció el atacante.

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