Giancarlo Granda cuestionó y lanzó irónico comentario contra Renato Tapia por jugar con Leganés y no con Perú: “¡Milagro! No le den más la cinta de capitán”

El periodista deportivo cuestionó al 'Cabezón' por estar apto con su club y no con la selección peruana para las Eliminatorias 2026. (Video: Radio Nacional)

La selección peruana atraviesa por una situación crítica en las Eliminatorias Sudamericanas. Y es que se ubica en el último puesto y con chances cada vez más remotas de poder tentar un boleto a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Entre rendimientos discretos y algunas bajas, Jorge Fossati ha tenido complicaciones para armar su once titular. Justamente, Renato Tapia ha estado indispuesto en las últimas cuatro jornadas por problemas físicos. En ese sentido, Giancarlo Granda lo cuestionó y lanzó irónico comentario por estar apto con Leganés y recuperarse en tiempo récord tras ser dado de baja en la ‘bicolor’.

Sucede que el polifuncional jugador estuvo presente en el reciente choque de los ‘pepineros’ contra Real Madrid, cinco días después del duelo con Argentina por la fecha 12 del proceso clasificatorio.

“Yo pensé que el mes del Señor de los Milagros era octubre, pero me doy cuenta que este año se ha prolongado, también es en noviembre. El milagro de Tapia, que se lesiona cuando juega la selección y cuatro días después juega en su equipo”, comentó en primera instancia en ‘Radio Nacional’.

De la misma manera, el periodista deportivo puso en tela de juicio el compromiso de Renato Tapia con la selección peruana al mencionar que para la fecha doble FIFA de octubre ocurrió lo mismo. “No quiero ser malpensado, pero ¿en la anterior fecha doble no fue igual? ¿Cuatro días después no jugó contra Atlético Madrid? ¡Milagros, milagros!”, expresó.

Renato Tapia jugó como titular el último choque de Leganés contra Real Madrid. - créditos: REUTERS/Isabel Infantes

Ahí fue cuando Giancarlo Granda enfatizó en que el jugador de 29 años no debería portar más la cinta de capitán en la ‘bicolor’ y que si no quiere venir a Perú, debería decírselo a Jorge Fossati.

“El que quiere venir, que venga, que nos dejen de ‘florerar’. Primero que el seguro, luego la lesión, después otra lesión y a los tres días está jugando. No quiero que seas el capitán del futuro, sino del presente. Y si no quieres venir, simplemente di ‘no quiero jugar más en la selección’. No le den más la cinta”, acotó.

¿Leganés impidió que Renato Tapia juegue por Perú?

Otro de los puntos que tocó el relator de fútbol es que probablemente Leganés le haya pedido a Renato Tapia que se cuide y no acuda con la ‘blanquirroja’, considerando que no ha realizado la pretemporada completa. Asimismo, contó una anécdota que le dijo Miguel Rebosio y que tiene que ver con las chances de que el equipo nacional clasifique al Mundial del 2026.

“Rebosio me contaba que el presidente de Real Zaragoza le decía que no viaje porque ya estaban eliminados. Lo mismo en Almería a Acasiete”, apuntó.

Por último, el comunicador manifestó que la situación del mediocampista se presta para la duda y dio una posible solución. “No quiero ser malpensado, pero sí creo que hay demasiadas coincidencias, y me preocupa, que en dos fechas seguidas, que el jugador no pueda venir a la selección, y cinco días más tarde, juegue un partido por su club. Sobre todo porque es el capitán, el mensaje que se transmite no es bueno. Si está lesionado, que venga y se someta a los exámenes médicos de la selección”, añadió.

El último partido de Renato Tapia con Perú fue ante Ecuador en Quito por las Eliminatorias 2026. - créditos: FPF

Renato Tapia y su intervención en gol de Real Madrid

Renato Tapia fue titular en Leganés ante Real Madrid en el estadio Municipal Butarque. Sin embargo, su equipo no pudo hacer respetar la localía y terminó perdiendo por 3-0.

Kylian Mbappé (43′) y Federico Valverde (66′) anotaron los primeros goles de los ‘blancos’, aunque el tercero fue obra de Jude Bellingham (85′) tras una acción desafortunada del peruano. Brahim Díaz sacó remate que se desvió en la pierna derecha del ‘Cabezón’ y el balón impactó en el travesaño. El volante inglés captó el rebote y solo tuvo que empujar la pelota para convertir.

Jude Bellingham aprovechó y aumentó el marcador para los 'merengues'. (Video: ESPN)