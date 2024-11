“¿Qué hacés, bobo?”: el iracundo reclamo de Lionel Messi a Carlos Zambrano en duelo de Perú vs Argentina por Eliminatorias 2026

Lionel Messi y Carlos Zambrano protagonizaron uno de los duelos más picantes del Perú vs Argentina en el estadio La Bombonera, por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. El defensa de la selección peruana se encargó de bloquear a la estrella argentina y tuvieron fuertes choques durante en encuentro que terminó en 1-0 a favor de los ‘albicelestes’.

En una jugada del segundo tiempo, la ‘Pulga’ tenía la pelota y llegó el ‘Kaiser’ con velocidad para quitársela. La entrada fue fuerte y casi derribó al capitán del cuadro de Lionel Scaloni, quien no dudó en reclamarle y usó una frase peculiar: “¿qué hacés, bobo?”.

Esa expresión fue similar a la que inmortalizó tras el choque entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, el cual se definió en penales. “¿Qué mirás, bobo?”. Esa icónica frase de volvió viral lo lanzó cuando el ‘10′ estaba brindando declaraciones post cotejo y tuvo un fuerte cruce con el delantero Wout Weghorst.

El encontrón entre Messi y Zambrano no fue el único que se dio durante el partido, Luis Advíncula y Rodrigo de Paul también chocaron en una pelota dividida que terminó en lateral a los 40 minutos. El centrocampista argentino le reclamó aireadamente al defensa peruano por su intensa marca y lanzó una contundente mensaje: “Dejá de hacerte el vivo”.

La selección peruana cayó 1-0 en La Bombonera y terminó último en la tabla de posiciones. (Video: Movistar Deportes).

Sin Carlos Zambrano frente Bolivia

A los 87 minutos, el defensa de la selección peruana hizo un dura falta contra Alexis Mac Allister y el árbitro Wilmar Roldán decidió sacarle una tarjeta amarilla. Esa amonestación no solo lo sufrió el central sino todos los hinchas nacionales porque lo sacó del próximo partido con Bolivia en marzo del próximo año, por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Carlos Zambrano estaba en ‘capilla’ y ahora quedó suspendido por acumulación de tarjetas. No podrá ser tomado en cuenta en la siguiente fecha doble, la cual es crucial para la ‘blanquirroja’ porque se definirá su futuro en las Clasificatorias.

Otra baja confirmada para enfrentar a la ‘verde’ de locales será Miguel Araujo, el jugador del Portland Timbers también estpa suspendido por la misma razón que Zambrano. La zona defensiva sufrió un duro golpe pensando en el siguiente contricante que es directo en la lucha por alcanzar un boleto al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Carlos Zambrano jugó los 90 minutos en el Perú vs Argentina por las Eliminatorias 2026.

“Estamos al borde de la eliminación”

Tras el choque entre Perú vs Argentina, Carlos Zambrano brindó fuertes declaraciones sobre el presente de la selección peruana. Hizo un crudo análisis de las chances que tiene la ‘blanquirroja’ en las Eliminatorias Sudamericanas 2026: terminó en el último lugar de la tabla de posiciones con 7 puntos.

“En el fútbol no hay muchos milagros, tenemos que trabajar más, tampoco tenemos muchos jugadores, lo he dicho muchas veces, hoy en día, está Paolo con 40 años y yo con 35 años, necesitamos que salgan más jugadores, me gustaría estar en el banco y que otros tomen la batuta y responsabilidades. Hasta el día de hoy seguiré poniendo la cara, hasta que no me dé el cuerpo más”, comentó el ‘Kaiser’.

Esto dijo el defensa de la selección peruana en La Bombonera. (Video: Movistar Deportes).

Fixture que le resta a Perú en Eliminatorias 2026

- Fecha 13: Perú vs Bolivia (marzo)

- Fecha 14: Venezuela vs Perú (marzo)

- Fecha 15: Colombia vs Perú (junio)

- Fecha 16: Perú vs Ecuador (junio)

- Fecha 17: Uruguay vs Perú (septiembre)

- Fecha 18: Perú vs Paraguay (septiembre)